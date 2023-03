Kai Cenat dépasse Ludwig et devient l’instavidéaste avec le plus d’abonnements sur Twitch

Le créateur de contenu de 21 ans a commencé son marathon le 1er février, date du début du Mois de l’histoire des Noirs. En direct, il a joué à des jeux vidéo, discuté avec des personnalités invitées – dont le comédien Reggie Brown –, et dormi, le tout, devant la caméra.

Le principe est simple : un compte à rebours est prolongé chaque fois qu’une personne s’abonne à la chaîne. Tant que le temps du compte à rebours n’est pas écoulé, l’instavidéaste demeure en ligne.

C’est ce qu’avait fait l’instavidéaste américain Ludwig en avril 2021, lui qui était resté connecté en direct sans interruption pendant 31 jours. Ce défi lui avait valu le record du plus grand nombre d’abonnements payants – frôlant au moment le plus fort les 285 000 – et celui de la plus longue diffusion en direct sans interruption sur Twitch.

L'instavidéaste Ludwig lors d'une diffusion en direct en 2021. Photo : Capture d'écran de Twitch

Le montant minimum d’un abonnement pour encourager un créateur ou une créatrice de contenu sur Twitch est de 5 $ US (6,81 $ CA), mais il existe des formules plus chères, ainsi que la possibilité d’offrir un abonnement en cadeau. Les fans qui ont les poches pleines peuvent ainsi multiplier le nombre d’abonnements.

Un défi difficile pour Kai Cenat

Kai Cenat a affirmé mardi que ce marathon était la chose la plus difficile qu’il ait jamais faite, selon ce que rapporte la BBC.

Et je suis tellement heureux de l'avoir fait avec les gens qui m'entourent. Je n'aurais pu choisir personne d'autre avec qui le faire , a-t-il ajouté.

La symbolique est aussi forte, puisque le nombre de 300 000 abonnements a été atteint le 28 février dernier, soit la dernière journée du Mois de l’histoire des Noirs.

L’instavidéaste Ninja, qui a précédé Ludwig et Kai Cenat dans l’atteinte de ce record, a félicité le créateur afro-américain sur Twitter lorsqu’il a atteint les 270 000 abonnements payants.

La chaîne Twitch de Kai Cenat est toujours en train de diffuser en direct au moment d’écrire ces lignes. Le créateur de contenu a toutefois précisé qu’il ne comptait pas dépasser les 30 jours. On peut deviner qu’il souhaite laisser ce record à son camarade Ludwig.