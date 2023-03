À quand un programme de préapprobation des voyageurs aériens au Canada?

Un programme du genre appelé PreCheck (prévérification) existe déjà aux États-Unis, fait valoir Deborah Flint, présidente de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

En vertu de l'initiative PreCheck, les passagers n'ont pas à enlever leurs chaussures et leur ceinture à la sécurité ni à sortir leur ordinateur portable de leur valise, notamment.

Pour y participer, les voyageurs doivent toutefois s'inscrire et soumettre leurs empreintes digitales pour une vérification de leurs antécédents.

Une coalition formée de l'aéroport Pearson et de la Chambre de commerce de l'Ontario, notamment, voudrait que le Canada passe des projets pilotes à un programme permanent de préapprobation des passagers, et ce, à temps pour l'été.

« Ce programme permettrait de réduire le temps d'inspection de sécurité des chaussures et des ordinateurs portables et de contrôler un plus grand nombre de passagers en toute sécurité. »