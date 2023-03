La restauration de retour dans les aéroports de Val-d’Or et Rouyn-Noranda

À Val-d’Or, une entente d’un an a été conclue avec Gestion ADC, une filiale de CREECO. Depuis jeudi matin, les voyageurs ont accès à un menu varié, une première depuis le début de la pandémie, il y a trois ans.

Nous étions avec le Balthazar Café avant la pandémie, mais tout a fermé il y a trois ans , précise Louise Beaulieu, directrice générale de l'Aéroport régional de Val-d'Or.

« On ne trouvait personne pour repartir le restaurant et on s’est retrouvé avec seulement des machines distributrices. On a travaillé fort pour trouver un exploitant et on est aujourd’hui très fiers. Pour nos utilisateurs, c’est agréable de pouvoir profiter d’un bon café en arrivant à l’aérogare, avec de la nourriture comme des bagels, des œufs, des croissants. »