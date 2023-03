Le Centre des arts de Shawinigan pourrait déménager

Le maire de Shawinigan estime que le Centre des arts a besoin d’être rénové sans plus tarder. Bryan Perro, directeur général et artistique de Culture Shawinigan, attirait l’attention sur la situation en 2019. La Ville compte se pencher sur le dossier cette année. Construit il y a plus de 50 ans, l’immeuble ne répond plus aux normes des salles de spectacles, selon eux.

Le dossier avait été mis sur pause pendant la pandémie. Mais depuis, la liste des équipements désuets s’allonge, des problèmes électriques surviennent et les personnes à mobilité réduite éprouvent des problèmes d’accessibilité. La piscine municipale qui est au sous-sol dégage de fortes odeurs de chlore. La bâtisse a besoin d’une cure de rajeunissement, selon le maire.

Michel Angers ne compte pas se défiler de cette responsabilité. Ou on pousse par en avant pendant de nombreuses années jusqu’au moment où les salles ne conviennent plus et qu’on se fait interdire par la CNESST le fonctionnement d’une salle, ou on la restaure, ou on trouve une autre alternative. On ne peut pas continuellement pousser des obligations par en avant , fait-il valoir.

Il faudra faire preuve de patience

Les études reprennent et trois scénarios seront évalués d’ici l’automne : la rénovation, la reconstruction totale ou le déménagement dans un autre bâtiment. Le scénario le plus plausible est le déménagement de la salle culturelle. L’emplacement actuel ne favorise pas l’achalandage au centre-ville. Michel Angers reconnaît que les restaurateurs et les commerçants pourraient profiter de l’achalandage du lieu culturel s’il déménageait. Différents bâtiments sont déjà dans la mire de la Ville.

Le maire est conscient que le projet va coûter plusieurs millions de dollars, mais il croit pouvoir obtenir des subventions au moment opportun.

Le projet ira de l’avant, mais il faudra attendre encore quelques années, puisqu’il n’est pas question pour la Ville de se priver de la salle de spectacle pendant les rénovations de la salle J.-Antonio-Thompson à Trois-Rivières qui sont prévues en 2024.

Avec les informations de Jacob Côté