Québec annonce près de 3,7 millions de dollars pour le tourisme en Outaouais

Le gouvernement provincial annonce des fonds pour le développement des Croisières de l’Outaouais et pour un plan montagne afin que le secteur puisse développer une offre touristique quatre-saisons.

Par voie de communiqué de presse, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, de passage dans la région, jeudi matin, a insisté sur l’importance du tourisme comme puissant moteur économique .

Elle a annoncé un soutien financier totalisant près de 3,7 millions de dollars.

De cette somme, plus de 3,2 millions de dollars sont alloués à l’entreprise des Croisières de l’Outaouais pour la construction de deux nouveaux bateaux entièrement électriques : un amphibus destiné à des excursions sur la rivière des Outaouais et le canal Rideau d’une capacité de 50 passagers, et un catamaran pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes.

La construction d’un amphibus électrique sera une première au Canada, indique le gouvernement du Québec, dans son communiqué de presse.

Les modèles actuels sont souvent d’anciens véhicules militaires fonctionnant au diesel. Le nouveau catamaran, quant à lui, remplacera le Paula D, qui navigue sur la rivière des Outaouais depuis 1956.

Développer le tourisme quatre-saisons en montagne

Le reste du financement annoncé doit servir à aider le secteur touristique de montagne, comme le ski alpin ou la randonnée, qui doit faire face à des saisons touristiques plus courtes qui fragilisent son modèle d’affaires, surtout pour les entreprises qui dépendent d’une seule activité saisonnière, souligne le gouvernement.

Ainsi, plus de 470 000 $ sont versés à Tourisme Outaouais pour la mise en œuvre d’un plan montagne pour la région, dont l’objectif sera, entre autres, de développer ou de consolider une offre touristique quatre-saisons, de renforcer des chaînes d’approvisionnement local et de promouvoir des produits du Québec.

La contribution gouvernementale attribuée aux Croisières de l’Outaouais est issue du Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme. Le soutien financier pour le plan montagne fait quant à lui partie des 11 millions de dollars octroyés par la province aux associations touristiques régionales.