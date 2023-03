Plus de 80 000 personnes ont déjà vu Pink Floyd: Their Mortal Remains, mais les fans du groupe britannique qui n’en font pas partie auront la chance d’y aller jusqu’au 2 avril. L’exposition est en effet prolongée pour une troisième fois à Arsenal art contemporain, à Montréal.

Cette rétrospective de la carrière du groupe devait initialement quitter la métropole québécoise le 31 décembre 2022, puis le 5 février 2023, puis le 5 mars 2023, jusqu’à l’annonce d'aujourd’hui. Cette dernière a été faite alors qu’on célèbre les 50 ans du mythique album The Dark Side of the Moon.

On peut y voir plus de 350 artefacts de Pink Floyd, dont des instruments, des paroles manuscrites et des accessoires de scène, comme les Division Bell Heads (les grandes têtes métalliques qui figurent sur la pochette de l'album Division Bell) ou l’emblématique cochon gonflable.

L’exposition est décrite comme un voyage audiovisuel pendant lequel il est possible de découvrir l’histoire derrière la création des albums du groupe. Une section s'attarde à Montréal et au lien unique qu’entretient Pink Floyd avec la ville.

Les billets pour visiter l’exposition sont en vente en ligne  (Nouvelle fenêtre) .