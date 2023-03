Les Aigles Bleus s’inclinent devant les puissants Reds

Les Reds de UNB ont remporté la série devant plus de 1100 personnes à l’aréna J.-Louis-Lévesque. Le seul but des Aigles est venu du bâton de Jacob Dion.

L'entraîneur Derek Cormier en était à sa première saison à la tête des Aigles.

La saison est déjà finie. Ça a passé vite! Les joueurs se sont battus jusqu’à la fin. On affrontait une équipe solide. Ce n’est pas facile de perdre mais je suis fier de mes joueurs dit-il.

L'entraineur des Aigles Bleus de l'Université de Moncton Derek Cormier. (Photo d'archives) Photo : Nigel Fearon Photography

Les Aigles Bleus ont connu un excellent début de saison, occupant jusqu’à la deuxième place du classement à un certain moment, mais ils ont connu un passage à vide n’enregistrant que 3 victoires dans leurs 15 derniers matchs.

Les joueurs ont ajusté leur jeu avec le début des séries. On a démontré de bonnes choses. On pourra garder du positif pour l’an prochain , affirme l'entraîneur des Aigles Bleus qui a remplacé Judes Vallée au début de la saison.

Seulement trois joueurs quitteront l’équipe, ayant écoulé leurs années d’éligibilité au hockey universitaire. Étienne Montpetit, Vincent Deslauriers et Olivier Desjardins ont participé au processus de relance du programme de hockey à l’Université de Moncton dans les dernières années.

« Ils ont vécu les moments difficiles lors des 5-6 dernières années, mais ils ont toujours fait preuve de caractère. Je suis très fier de leur leadership et de la manière qu’ils ont donné l’exemple aux gars. » — Une citation de Derek Cormier, entraîneur-chef des Aigles Bleus

Aigles un jour, Aigles toujours!

Pour le capitaine Vincent Deslauriers, c’est la fin de son parcours universitaire. Il va se souvenir longtemps de son dernier match. Lui et ses coéquipiers y ont cru jusqu’à la fin.

J’ai été ici six années. On avait une belle gang. C’est un peu triste maintenant. Entre la première et la deuxième période, on se parlait beaucoup dans le vestiaire pour se convaincre que nous pouvions rivaliser avec eux. Malheureusement, ça n’a pas tourné de notre côté.

Émotif, Vincent Deslauriers mentionne que le sentiment d’appartenance est fort chez les Aigles. Mercredi soir, comme il dit, il a frappé un mur.

Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs ! , dit le capitaine des Aigles Bleus.

Figure dominante pendant la saison et les séries, le gardien de but Étienne Montpetit en était lui aussi à sa dernière partie. Il a à nouveau été solide devant le filet. En sommes, il retiendra la qualité du programme de hockey de l’Université de Moncton.

Le gardien des Aigles bleus Étienne Montpetit jouait son dernier match avec l'équipe. Photo : Radio-Canada

C'est probablement la dernière fois que je jouais un match de cette intensité. Ça ramène beaucoup de souvenirs. Ce programme me tient énormément à cœur. J’espère avoir pu donner ma marque et permettre à l’équipe d’avancer. On a fait quelques pas cette année, notamment en battant l’Île-du-Prince-Édouard. C’est plein de belles choses qui me sont arrivées en cinq ans , estime Étienne Montpetit.

Le défenseur Olivier Desjardins a aussi vécu des émotions lors de sa dernière joute. Il ne pensait pas que ça allait l'atteindre à ce point.

On a travaillé jusqu’à la fin. Le programme de hockey masculin s’en va dans la bonne direction et c’était notre intention. Moi, quand je suis arrivé ici, j’étais comme un bébé. Avec l’école, l’appartement, je suis devenu un homme. Je repars d’ici la tête haute, de ce que j’ai fait et heureux d’être venu à l’université de Moncton pour joueur au hockey , conclut-il.