Idées culturelles pour la semaine de relâche

En manque d’inspiration pour la semaine de relâche? Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire avec les petits et les plus grands, dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

Théâtre jeunesse

Là-bas

Habitué d'accueillir les jeunes, le théâtre Les Gros becs propose pour la relâche la nouvelle création clownesque de la compagnie L’Aubergine. Là-bas raconte le voyage de trois amis où priment l’entraide, la solidarité et la fraternité.

Pour les 5 à 12 ans, jusqu’au 12 mars

Walter Égo

Inspiré de l'univers surréaliste de René Magritte, le spectacle « Walter Ego » saura plaire à toute la famille. Photo : AFP / Gracieuseté : Les Gros Becs

Un autre spectacle de L’Aubergine se promène dans la province dans les prochaines semaines. Walter Égo sera présenté à la salle Edwin-Bélanger, à Montmagny, le 6 mars, à 14 h.

Festival de cinéma en famille de Québec

«Le petit Nicolas», d'après l'oeuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Photo : Bac Films Distribution

Astérix, le Chat Potté et le Petit Nicolas se donnent rendez-vous aux Clap de Sainte-Foy et de Loretteville pour le 12e Festival de cinéma en famille de Québec. En plus des nombreux films en sélection projetés sur grand écran, les aires communes des deux cinémas grouilleront d’animations et d’activités.

Du 5 au 10 mars

Sorties au musée

Le temps des pharaons

Juste avant la fin de l’exposition Le temps des pharaons, le Musée de la civilisation déploie de nombreuses activités autour de l’Égypte, des pyramides et des momies. Les jours sont aussi comptés pour les Ô merde ! et Observer. L’expo qui déroute! , qui se termineront le 26 mars.

Une reproduction de tombeau qui se retrouve dans l'exposition «Le temps des pharaons». Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Complètement flash!

Le Musée national des beaux-arts du Québec a concocté une programmation spéciale sous le thème Complètement flash! contenant des ateliers, rallye photo, spectacles et causeries.

MONSTRATIO

Qui a dit que l’art devait être statique? Le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce propose l’exposition MONSTRATIO de l’artiste Jacques Samson. Les sculptures en métal comportent des moteurs rotatifs ou de la lumière qui rendent les œuvres vivantes et dynamiques.

La petite maison d’édition

Charles-Étienne Brochu, illustrateur Photo : Radio-Canada / Valerie Marcoux

Les ateliers de La petite maison d’édition aideront à canaliser l’imagination débordante des auteurs en herbe. Émilie Rivard, Pascal Colpron, Charles-Étienne Brochu, Matthieu Simard, Pishier et autres habitués du monde littéraire feront découvrir les étapes de l’édition, de l’écriture à la publication, en passant par l’impression et l'illustration.

Du 4 au 12 mars pour les 8 à 12 ans