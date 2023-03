Saguenay lorgne les Jeux du Canada

Chicoutimi avait accueilli, en 1983, les Jeux du Canada d’hiver. Le Pavillon sportif de l’Université du Québec à Chicoutimi est d'ailleurs un legs de cet événement sportif.

Pour le conseiller municipal de Saguenay, Michel Thiffault, cette initiative pourrait être synonyme d’un projet rassembleur.

On a une grande ville, on le dit souvent. Je pense que ce serait le plus beau projet pour les trois arrondissements pour présenter des disciplines , a-t-il mentionné en entrevue à l’émission de radio C’est jamais pareil.

M. Thiffault, qui est le président de la Commission municipale des sports et du plein air, est convaincu que Saguenay est en bonne posture pour accueillir un événement de cette envergure. La neige abondante et les différents centres de ski sont des atouts majeurs pour la ville.

Un groupe de sept personnes se penche sur la faisabilité et sur la rentabilité d’un tel projet.