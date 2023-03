Une fin de vie "inhumaine" à l’Hôtel-Dieu de Lévis

Gilberte Gosselin a été admise à l’urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 février, après avoir fait une chute chez elle. Les médecins suspectent alors une fracture de la hanche.

Selon ses proches, elle a été installée sur une civière, dans un corridor. Elle aurait été vue par un gériatre uniquement le lendemain, en fin de journée.

Il a été recommandé qu’elle soit placée dans une chambre de l’urgence, en attendant une éventuelle place en soins palliatifs ou en gériatrie. Mais elle est demeurée dans son maudit corridor. Entre les hurlements d’une femme en pleine psychose et les vomissements d’un autre , déplore sa petite-fille, Véronique Labonté.

Sans manger ni boire

La petite-fille de Gilberte Gosselin soutient également que sa grand-mère, qui souffrait de problèmes cognitifs, a été laissée dans ses selles pendant plusieurs heures. Certains employés de l’hôpital auraient été rudes avec elle et on ne lui aurait pas donné à boire ni à manger, alors que Gilberte Gosselin affirmait avoir faim et soif.

Mamie n’avait toujours rien mangé ni bu en 36 h et elle n'avait pas de soluté. Tout était fermé à la cafétéria. On a pu lui donner une petite compote de pommes. On a eu le culot de demander un Jell-O rouge aussi, qu’on s’est pratiquement fait lancer au visage, mais bon. On l’a eu, au moins , raconte sa petite-fille.

Gilberte Gosselin est morte à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Comme l’état de Gilberte Gosselin se dégradait et qu’elle était considérée en fin de vie, tôt jeudi matin, une demande en urgence à été faite pour qu’elle puisse être placée dans une chambre.

Morte dans le corridor

Elle n’y a jamais eu accès. L’octogénaire est décédée à 9 h 45, jeudi le 23 février, sur sa civière dans le corridor de l’urgence.

C’est la triste fin qu’a connue ma mamie d’amour. Mourir dans sa marde, dans un corridor d’urgence, entre la chaudière de pisse d’une patiente et le vomi d’un autre. Pour la mort dans la dignité, on repassera , s’est indignée Véronique Labonté sur les réseaux sociaux.

Si elle reconnaît les bons soins donnés à sa grand-mère par certains membres du personnel bienveillants qu’elle remercie, elle dénonce le traitement général de sa grand-mère.

Pendant nos 48 heures à l’urgence, nous avons vécu du mépris, de la condescendance et j’oserais même dire de la violence [­­­…]Mon chien, que j’ai fait euthanasier mardi tout juste avant la chute de mamie, a eu une plus belle fin de vie. Notre système de santé est malade , écrit-elle.

Hôpital débordé

Au CISSS de Chaudière-Appalaches, on explique que la situation était hors normes, durant la période où Mme Gosselin a été hospitalisée. L’Hôtel-Dieu de Lévis enregistrait une importante surcharge, tant à l’urgence que sur les étages.

Nous avons reçu des usagers vraiment malades, avec entre 30 et 40 personnes hospitalisées à l'urgence en attente d'être montés aux étages et entre 48 et 68 patients au total sur civière pendant cette période. Nous avons même ouvert nos lits de débordement , explique la relationniste au CISSS de Chaudière-Appalaches, Mireille Gaudreau

Pas un cas unique

Le Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches déplore le traitement subi par madame Gosselin. Sa présidente souligne toutefois qu'il n'est pas rare que des patients attendent une centaine d'heures sur une civière à l'Hôtel-Dieu de Lévis, avant d'avoir une chambre.

Carole Mercier affirme aussi que d'autres personnes meurent dans des conditions similaires sur le territoire de Chaudière-Appalaches.

On a eu vent d'autres situations semblables, c'est juste qu'il n'y a pas eu de plainte de la famille. Il y en a d'autres, des situations comme ça un peu douteuses qui arrivent dans les urgences. Elle sont juste inconnues du grand public et traitées à l'interne , déclare-t-elle.

Le Dr David Lussier, gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, croit que Gilberte Gosselin aurait dû avoir une place dans une chambre.

Selon l'article 12 de la Loi concernant les soins de fin de vie, une personne en fin de vie doit avoir une chambre privée. Si un de vos proches est dans une situation semblable à cette pauvre dame, contactez rapidement le commissaire aux plaintes , a-t-il publié sur son compte Twitter.

Situation analysée

Le CISSS souligne que les événements entourant cette triste situation feront l’objet d’une analyse par le service de gestion des risques qui émettra des recommandations s'il y a lieu. Bien sûr, si des recommandations sont émises, celles-ci seront appliquées.

Véronique Labonté a décrit les derniers jours de sa grand-mère dans un texte qui a été envoyé au ministre de la Santé, Christian Dubé.

Elle affirme avoir été contactée par plusieurs personnes qui ont vécu des situations similaires. La famille a choisi de rendre publiques les conditions de fin de vie de Gilberte Gosselin dans l’espoir que des correctifs soient apportés.

Je veux que ça change dans les hôpitaux, je ne veux pas que d'autres personnes meurent comme ça abandonnées sans soins, sans respect , lance Véronique Labonté.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette