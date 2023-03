49 millions $ alloués à une nouvelle faculté de médecine à l’Île-du-Prince Édouard

Le financement annoncé jeudi permettra à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, en partenariat avec l'Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador, d'offrir un programme conjoint de doctorat en médecine. Le programme débutera en 2025 sous l'accréditation de l’Université Memorial et deviendra ensuite un programme entièrement conjoint.

La nouvelle installation de cinq étages et de près de 133 000 pieds carrés offrira des espaces où des simulations, de l'apprentissage clinique et de l'apprentissage de l'anatomie académique pourront avoir lieu, à la fois pour les étudiants en médecine et les étudiants d'autres programmes d'éducation interprofessionnelle en santé comme les soins infirmiers, les infirmières praticiennes et la paramédecine.

L'Université de l'Île-du-Prince-Édouard à Charlottetown. Photo : CBC / Wayne Thibodeau

Il abritera aussi le centre de santé et de bien-être élargi de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, qui deviendra un centre de médecine familiale pour les patients et une clinique de psychologie sur place.

Le gouvernement du Canada investit 19,5 millions $ dans ce projet. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit 16,2 millions $, tandis que l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard consacre 13 millions $.