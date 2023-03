Affaire Megan Gallagher : deux personnes ayant plaidé coupables sont condamnées

Megan Gallagher avait été vue pour la dernière fois à Saskatoon le 19 septembre 2020. Dans un exposé conjoint des faits qu'elle a lu à la cour, la procureure de la Couronne Tyla Olenchuk affirme que John Wayne Sanderson, âgé de 44 ans, a utilisé son camion pour transporter le corps de Megan Gallagher hors de la ville.

Il a d'abord conduit le corps de la jeune femme métisse jusqu'au pont Gabriel Dumont, quand une autre voiture s'est approchée.

Par peur d'être pris, John Wayne Sanderson s'est rendu au pont Saint-Louis et a jeté le corps de Megan Gallagher dans l'eau.

Il a été condamné par le juge Sanjeev Anand à trois ans de prison. Déduction faite de sa période de détention, John Wayne Sanderson devra encore passer deux ans et un mois en prison.

Quant à Jessica Faye Badger (43 ans), c'est elle qui a fourni à John Wayne Sanderson les 120 $ nécessaires pour l'achat du carburant, selon la procureure de la Couronne.

Jessica Faye Badger écope d'une peine communautaire de deux ans moins un jour, suivie de 18 mois de probation. Pendant la première année de sa peine, elle devra respecter un couvre-feu de 24 heures.

M. Sanderson et Mme Badger ne doivent avoir aucun contact avec les autres personnes accusées de la mort de Megan Gallagher.

Une famille toujours affligée

Même si John Wayne Sanderson et Jessica Faye Badger n'étaient pas directement impliqués dans le meurtre de Megan Gallagher, leurs actions et surtout leur silence par la suite ont causé une douleur incommensurable aux membres de la famille de la victime.

En effet, il a fallu attendre plus de deux ans pour retrouver les restes de la jeune femme. En novembre, la police a confirmé que les restes humains retrouvés en octobre 2022 dans la rivière Saskatchewan Sud, à 130 kilomètres au nord-est de Saskatoon, étaient ceux de Megan Gallagher.

Lindsey Bishop, la sœur de Megan Gallagher, a décrit les deux années qui se sont écoulées entre la disparition de sa sœur et la découverte de ses restes comme une suite d'espoir et de désespoir sans fin .

C'était un être humain magnifique que vous avez jeté comme vous jetteriez des ordures , a-t-elle dit. Il manquera toujours une pièce à ma vie, et c'est vous qui l'avez jetée d'un pont , a déclaré la tante de Megan Gallagher, Wendy Sekulich, aux condamnés.

Au total, neuf personnes ont été inculpées en rapport avec le meurtre de Megan Gallagher. Quatre sont accusées de meurtre au premier degré : Summer-Sky Henry, Roderick William Sutherland, Robert James Thomas et Cheyann Crystal Peeteetuce.

Thomas Richard Sutherland et Robin Tyler John sont accusés de séquestration et de coups et blessures. John Wayne Sanderson, Jessica Badger et une troisième personne, Ernest Vernon Whitehead, ont été accusés d'indignité envers des restes humains. M. Whitehead a plaidé coupable et connaîtra sa sentence le 17 mai.

Avec les informations de Hannah Spray