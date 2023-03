Un Printemps de la francophonie sous le signe du bien-être

Cet événement qui se tient dans divers lieux du Grand Vancouver, sur les campus de SFU et en ligne, célèbre la francophonie canadienne et internationale par le biais d’une vingtaine d'activités gratuites ouvertes à tous telles des projections de films, concerts, ateliers, conférences et activités interactives.

Les films québécois « Tu te souviendras de moi » et « La cordonnière » seront projetés en salle cette année. Photo : Image fournie par le Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon Fraser

C'est certainement l'une des activités phares du BAFF , lance Gino LeBlanc, directeur du Bureau des affaires francophones et francophiles de SFU . Car elle représente bien notre double mission, soit académique, car on forme des étudiants, mais on s'intéresse aussi à faire rayonner la langue française et la culture francophone.

Gino LeBlanc poursuit en disant que cet événement vise notamment à montrer aux étudiants qu'au-delà des salles de classes, il est possible de vivre cette langue et cette culture-là à Vancouver.

« On espère que ça déclenche chez les étudiants une fierté et que ça raffermit leur confiance par rapport à la langue et la culture. Ça travaille sur cette notion que oui, le français a un statut. » — Une citation de Gino LeBlanc, directeur du BAFF

Le Printemps de la francophonie est l'occasion pour les étudiants d'échanger en français avec les membres de la communauté francophone. Photo : Gaëtan Nerincx

Gino LeBlanc, qui en est à son 6e Printemps de la francophonie, explique que l’événement a beaucoup changé depuis son arrivée.

On voyait qu'il avait un appétit pour vivre des expériences culturelles et académiques en français. Ça a beaucoup évolué, au point où on a même créé un poste. On a embauché [en décembre 2020] Laurence Gagnon qui s'occupe du volet événementiel.

Gino LeBlanc souligne qu’il est important pour le BAFF que toutes ces activités soient offertes gratuitement.

« C'est un événement vraiment accessible. On veut absolument que ces jeunes vivent cette expérience-là. Donc, la porte est grande ouverte. » — Une citation de Gino LeBlanc, directeur du BAFF

L'ambiance joyeuse qui règne pendant le Printemps de la francophonie est contagieuse, selon Anne Marie Gagné, la coordonnatrice marketing et communication du BAFF.

Je pense que les gens sont heureux de se retrouver, de se rencontrer, de socialiser , confie-t-elle au sujet de l’événement qui attire entre 800 et 900 personnes chaque année.

Sous le thème du bien-être

Le thème du bien-être choisi pour le Printemps de la francophonie cette année se décline en plusieurs aspects.

Les étudiants sont invités à participer à l'atelier à la conférence « Structure ton plan de carrière » présentée en partenariat avec la Société de développement économique de la Colombie-Britannique. Photo : Image fournie par le Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon Fraser

On parle de la santé spirituelle, amoureuse, financière. Donc, c'est une petite édition bonbon qui fait du bien pour l'âme, le corps et le cœur , dit Anne Marie Gagné.

« Cette année, on a un programme multisensoriel qui va faire du bien. Ça va être un petit moment de bonheur, de légèreté. » — Une citation de Anne Marie Gagné, coordonnatrice marketing et communication pour le BAFF

Au niveau culturel, le public pourra prendre part à la projection en salle et en ligne de films francophones tels Tu te souviendras de moi ainsi qu’à des concerts comme celui du maître percussionniste québécois d’origine sénégalaise Élage Diouf et de la chanteuse jazz folk fransaskoise Alexis Normand.

Le percussionniste et auteur-compositeur-interprète Élaje Diouf Photo : Vitor Munhoz

Le Printemps de la francophonie, c’est aussi une gamme de conférences portant sur des sujets variés. Les thèmes de l’attachement et du rôle de la sexualité dans les relations amoureuses seront abordés dans le cadre d’une conférence de la psychothérapeute et sexologue Marie-Pier Gilbert.

Une rencontre avec le créateur pluridisciplinaire wendat Louis-Karl Picard-Sioui et une conférence sur les changements climatiques sont également au programme.

Une nouveauté cette année : les parcours gourmands qui mettront en lumière les gastronomies francophones.

La Belle Patate, le Café Salade de Fruits et Coquette Brasserie sont quelques-uns des restaurants qui participent aux Parcours gourmands. Photo : Image fournie par le Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon Fraser

« L'idée c’est de faire sortir les gens et de découvrir de nouvelles saveurs. » — Une citation de Anne Marie Gagné, coordonnatrice marketing et communication pour le BAFF

Nous avons cinq restaurants participants qui vous invitent à venir déguster leur item vedette, explique Anne Marie Gagné. Les personnes courent la chance de gagner une carte cadeau pour un des établissements participants.

Narcisse Photo : Sam Billington

L’événement se clôturera le 30 mars au Beaumont avec une soirée Open Mic suivi d’un concert du groupe québécois électro-pop Narcisse, une soirée organisée en partenariat avec le Centre culturel francophone de Vancouver.

Partenariats au cœur de la réussite

Ce genre de partenariats avec des organismes de la communauté francophone - 14 au total cette année - est au cœur de la réussite du Printemps de la francophonie, selon Anne Marie Gagné.

Résosanté est l'un des 14 partenaires du Printemps de la franocphonie cette année. Photo : résosanté

À chaque année, on se fait approcher en automne par des nouveaux partenaires qui disent : "est-ce qu'on pourrait collaborer ensemble?" On est vraiment heureux de voir que les gens constatent que c'est notre volonté de travailler avec la communauté et de voir comment combiner toutes nos forces , souligne-t-elle.

« C'est vraiment des partenariats qui sont super gagnants-gagnants parce que chaque partenaire amène son expertise et son réseau, et ça permet à tout le monde de profiter d'une synergie dans l'organisation de ces activités. » — Une citation de Anne-Marie Gagné, coordonnatrice marketing et communication pour le BAFF

Anne Marie Gagné conclut en disant que le Printemps de la francophonie est réellement un événement rassembleur dans lequel l'organisation espère que tous pourront trouver quelque chose qui les intéresse.