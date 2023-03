Une centrale de prêts d’équipements sportifs voit le jour au Kamouraska

Elle ouvre ses portes à compter de ce jeudi, au Pavillon sportif de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Tant les adeptes de sports d'hiver que d'été devraient y trouver ce dont ils ont besoin.

On a des patins à glace, on a des raquettes, des skis de fond. […] À l'été, on va avoir vélos, trottinettes, patins à roues alignées, planches à pagaie , indique Josée Castonguay, chargée de projets à la Maison de la famille du Kamouraska.

L'organisme offre quatre forfaits : journalier, annuel, familial et corporatif. Pour une location, c'est 8 $, pour un passeport [annuel], c'est 20 $, le familial, 30 $ et le corporatif, 40 $ , précise Josée Castonguay.

Toute personne intéressée à louer de l'équipement doit d'abord s'inscrire sur le site internet de l'organisme, ajoute-t-elle.

Les locations sont d'une durée maximale de sept ours.

Il n'y a pas que les citoyens du Kamouraska qui pourront profiter de ces équipements. Ceux qui seront de passage dans la région y auront également accès.

La Maison de la famille du Kamouraska ouvrira une deuxième centrale de prêts d'équipements le 23 mars, à l'Atelier du partage à Saint-Pascal.