L’existence d’un corridor confirmée dans la grande pyramide de Gizeh

L'archéologue bien connu Zahi Hawass et le ministre égyptien du Tourisme Ahmed Eissa ont confirmé jeudi l’existence d'un long corridor inconnu à ce jour dans la grande pyramide de Gizeh, le premier du genre à être trouvé du côté nord de la structure.

Jusqu'à présent, l'existence de cet espace n'était qu'une hypothèse fondée sur des données de mesure. Elle est maintenant confirmée. Photo : Scan Pyramids

Le couloir est long de neuf mètres et large de deux mètres. L’hypothèse de l’existence de cet espace creux à proximité de blocs de chevrons au-dessus de l'entrée principale de la pyramide a été avancée en 2016 à la suite de premières analyses menées dans le cadre du projet Scan Pyramids.

L'équipe de ScanPyramids a confirmé l'existence d'une cavité sur l'arête nord-est de la pyramide. Photo : ScanPyramids

Des chercheurs de l'Université Laval ont participé à ce programme international en mettant au point une technologie de thermographie qui a contribué à inspecter les sections non explorées de la structure ancienne.

On ne sait pas à quoi servait la chambre, mais de tels corridors mènent souvent à d'autres découvertes archéologiques.

Plus grande que prévu

Les premières mesures ont donné une bonne impression de la grandeur de la chambre. Ensuite, après avoir découvert une ouverture entre les pierres du chevron, les chercheurs ont utilisé une caméra endoscopique placée dans un tube pour mieux cerner la grandeur de l’espace.

La chambre est plus grande que ce que les chercheurs avaient estimé par le passé. Les données mesurées en 2016 indiquaient l'existence d'un couloir d'au moins cinq mètres de long.

Découvrir un espace creux dans une pyramide est déjà quelque chose de spécial. Le fait que cette chambre soit suffisamment grande pour accueillir plusieurs personnes rend cette découverte encore plus importante , a dit, réjoui, le Pr Christian Grosse de l’Université technique de Munich.

Les scientifiques n’ont trouvé aucune trace d'empreintes de pas ou d'autres signes d'activité humaine dans la chambre. Ils estiment que la pièce n'a pas été visitée au cours des 4500 dernières années environ.

La fonction de la chambre reste pour le moment inconnue, mais c’est surtout ce qui se cache derrière le mur au fond de la pièce qui intrigue les chercheurs qui espèrent bien le découvrir dans les prochaines années.

Les pyramides n'ont pas fini de révéler leurs secrets. Photo : Reuters / Mohamed Abd El Ghany

La pyramide se trouve à une quinzaine de kilomètres du centre du Caire. On l'appelle aussi la pyramide de Kheops, du nom du pharaon qui l'a fait construire et qui a régné entre 2509 et 2483 avant notre ère.

Cette pyramide est la dernière survivante des merveilles du monde antique. Elle fascine les visiteurs depuis qu'elle a été érigée comme chambre funéraire royale il y a 4500 ans. Les experts ne s'entendent pas sur la manière dont les pyramides ont été construites, donc même les découvertes les plus modestes suscitent beaucoup d'intérêt.

L'Égypte fait souvent la promotion de telles découvertes pour attirer les touristes, une source importante de devises étrangères pour ce pays démuni d'Afrique du Nord. Le tourisme égyptien a été gravement malmené par la crise politique et l'instabilité qui ont suivi le printemps arabe, en 2011.