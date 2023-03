Le club de boxe de Charlottetown, une école de la vie depuis 40 ans

C'est beau de voir les jeunes, ils viennent ici, on les voit grandir , raconte Jean-Guy Chiasson, 75 ans et toujours l'envie d'enfiler les gants. Ils reviennent toujours nous voir, c'est comme nos enfants à nous autres , poursuit l'entraîneur.

La Koed Boxing Academy est située dans les locaux d'un centre communautaire sportif et social, qui regroupe la plupart des associations sportives de l'Île.

L'académie de boxe Koed a été fondée en 1982. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Un ring dans un coin, des sacs de boxe dans l'autre, les prix remportés par les boxeurs au mur, l'odeur de sueur partout : le lieu est petit, mais transpire d'une atmosphère propre à la boxe.

L'académie Koed accueille des jeunes, mais aussi des vieux . Des classes sont dédiées aux femmes, de plus en plus nombreuses à monter sur le ring. Et aucune qualité n'est requise pour se lancer.

Chaque personne est différente , insiste Jean-Guy Chiasson, qui apprend aux boxeurs à utiliser les qualités qu'ils sont nés avec .

Les boxeurs formés à l'académie Koed, à Charlottetown, ont remporté différentes compétitions, notamment au niveau national. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Ce n’est pas d'être un bon cogneur qui compte, l'important c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant , disait Rocky dans le film éponyme. C'est dans la tête , semble appuyer Jean-Guy Chiasson, en montrant son front du doigt.

Tu travailles avec ton corps, ce n'est pas la force. Une personne forte ne va pas faire mieux , jure-t-il.

Faut que tu fasses faire à ton opposant quelque chose qu'il ne veut pas faire pour faire contact avec lui , mime l'entraîneur.

« C'est comme un jeu d'échecs. » — Une citation de Jean-Guy Chiasson

Il confie que les jeunes qui arrivent avec une attitude ne tiennent pas longtemps.

L'académie de boxe Koed, à Charlottetown, accueillent différents groupes d'âges dans ses classes. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

La boxe apporte également aux jeunes de la détermination, selon Jean-Guy Chiasson : Ça donne beaucoup de confiance, ils apprennent le courage. Ce qu'ils accomplissent, ils l'accomplissent d'eux autres de même. C'est pas comme le hockey.

Outre les bienfaits pour l'esprit, la boxe apporte aussi beaucoup sur le plan physique.

« Ça développe tout! » — Une citation de Jean-Guy Chiasson

L'équilibre, la coordination entre les mains et les yeux, la posture sont notamment améliorés sur un ring.