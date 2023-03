Au Manitoba, un centre d’essais par froid extrême s’allie avec un centre en Hongrie

Le centre d’essais par temps froid de Thompson, dans le nord du Manitoba, et un centre d’essais, de recherche et d’innovation situé en Hongrie sont désormais partenaires. Ils ont signé un protocole d’entente lors d’une cérémonie mercredi.

Le centre de Thompson permet à des entreprises de tester leurs produits, comme des moteurs de voiture ou d’avion, par exemple, dans des conditions extrêmes.

La mairesse de Thompson et une dizaine de représentants d’organisations et d’entreprises de la région étaient rassemblés au centre d’essais pour l’événement. Des représentants du centre d’essais Hongrois ZalaZONE ont participé virtuellement.

L'Administration aéroportuaire régionale de Thompson a acquis l’ancien centre d’essais par temps froid de Ford, situé à côté de l’aéroport, en décembre. Il a été baptisé Area 55 , en référence à la Area 51 des forces armées américaines, et au 55e parallèle sur lequel se trouve Thompson.

Devenir une référence pour des essais de technologies par temps froid

La ville minière de 13 000 personnes est située à 650 km au nord de Winnipeg et cherche depuis des années à devenir une référence en matière d’essais de technologies par temps froid. L’organisation de développement communautaire SubZero North est chargée de promouvoir cette industrie.

C’est elle qui a mené à la signature d’un protocole d’entente entre l’autorité aéroportuaire et ZalaZONE. Il s’agit, selon la porte-parole de SubZero North, Laura Finlay, de l’issue d’un an de collaboration.

Lors de la cérémonie, des représentants du centre en Hongrie ont souligné qu’ils espèrent que les deux établissements pourront collaborer de manière complémentaire .

En effet, si le centre d’essais hongrois est à la fine pointe des besoins d’entreprises automobiles (entre autres) par conditions tempérées, il ne dispose pas du rude climat du nord du Manitoba.

Le centre de Thompson pourrait donc attirer des clients du centre hongrois qui ont besoin de faire des tests dans des conditions météorologiques extrêmes, et vice-versa.

Les installations à Thompson sont équipées d’une chambre froide pouvant atteindre les -40 degrés Celsius et plus d’une douzaine de palans capables de soulever plus de cinq tonnes, en plus d’autres pièces d’équipement.