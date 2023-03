Pendant toutes les années où elle a vécu à New Ross, en Nouvelle-Écosse, Ruth Veinotte a vu une série de prospecteurs s’intéresser au sol de son village.

C’est cyclique , résume celle qui habite dans cette collectivité au centre de la province depuis 67 ans. Du manganèse, qui a été exploité jusqu’à la décennie 1930, la région a ensuite attiré des compagnies intéressées à y chercher de l’étain, de l’uranium et d’autres minerais, explique-t-elle en faisant le plein à la seule station-service du secteur d’environ 1700 habitants.

Ce n’était donc pas une surprise pour Mme Veinotte lorsqu’en 2022, une compagnie a acheté des permis d’exploration qui couvrent presque 114 000 hectares de terrain à New Ross et dans les environs. De façon informelle, un réseau de voisins s’est passé le mot : ils cherchent du lithium .

La compagnie en question, Brunswick Exploration, fait partie des entreprises et des individus qui ont fait bondir le nombre de claims miniers vendus en Nouvelle-Écosse en 2022.

Ces titres, qui font partie des premières étapes du processus vers la création d’une mine, sont des autorisations ministérielles qui donnent à leur propriétaire le droit exclusif de fouiller le sous-sol d’un terrain, peu importe à qui ce terrain appartient. Selon des données publiques du gouvernement néo-écossais, la province en a vendu 27 000 l’an dernier, ce qui constitue un bond par rapport aux cinq dernières années.

De ces 27 000 claims, au moins la moitié sont détenus par des compagnies qui recherchent du lithium.

Les plus grands acheteurs sont deux entreprises qui œuvrent en ce sens. La Montréalaise Brunswick Exploration mène simultanément plusieurs projets d’exploration en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick, en plus de la Nouvelle-Écosse, tandis que la filiale australienne Continental Lithium s’est entendue avec une autre compagnie australienne, Manhattan Corporation Limited, pour qu’elle recherche des gisements sur les claims achetés en son nom. Chacun a acquis près de 7000 claims.

Le lithium fait partie des 31 minéraux critiques dont le Canada veut encourager l’exploitation en raison de leur importance dans la fabrication de technologies carboneutres, comme les batteries des véhicules électriques.

Selon des données du Forum économique mondial, en 2021, l’Australie, le Chili et la Chine produisaient à eux trois 90 % du lithium mondial. Mais en raison de la demande croissante, l’exploration pour ces minéraux augmente partout en Amérique du Nord, explique John MacNeil, registraire des titres miniers et pétroliers pour le ministère des Ressources naturelles et renouvelables de la Nouvelle-Écosse.

Ces minéraux se retrouvent dans certaines parties du pays; nous le savons depuis un certain temps déjà , détaille M. MacNeil.

La demande mondiale de minéraux critiques monte en flèche, parce qu’ils sont essentiels à la fabrication de batteries pour les voitures électriques et les appareils électroniques, de même qu'à la construction de panneaux solaires et d’éoliennes. Photo : Radio-Canada

Et la province ne fait pas exception : le potentiel est très élevé, en raison de la diversité des gisements en Nouvelle-Écosse.

Une période très excitante pour toute l'industrie

Le directeur général au Canada de la Manhattan Corporation Limited Paul Smith peut en témoigner.

Géologue à la retraite, l'ancien prospecteur d'or en Nouvelle-Écosse s’est récemment mis à travailler avec cette compagnie. Au début du mois de février, Manhattan a annoncé son intention d'acheter le Chebogue Lithium Project, dont les plans s'étendent sur 1200 kilomètres carrés de terres qui s'étirent dans la vallée de l'Annapolis à Yarmouth, et qui couvrira entre autres les claims de Continental Lithium.

En Nouvelle-Écosse, le sol est propice à la découverte de minéraux comme le lithium. Photo : Gracieuseté Paul Smith

Vous avez entendu parler de la ruée vers l'or. Nous sommes littéralement dans une ruée vers le lithium, constate-t-il.

L’an dernier, M. Smith a acheté des permis d’exploration en son nom pour le projet Chebogue, dans un contexte d'intense compétition.

Plusieurs compagnies sont venues me parler depuis que nous avons acheté ces claims en nous disant, 'nous avions justement un oeil sur ces terrains, mais nous n'avons pas agi assez rapidement , dit-il.

« Si j'avais attendu une semaine plus tard pour acheter ces permis, cette histoire aurait été complètement différente. Nous n'en serions pas là. » — Une citation de Paul Smith, directeur général au Canada pour Manhattan Corporation Limited

Les travaux d'exploration de Manhattan reprendront cet été. Mais une mine n'y apparaîtra pas de sitôt.

À compter du moment où des travaux d’exploration prouvent le potentiel d’un terrain, il peut s'écouler une dizaine d'années avant de passer à l’étape de l’extraction en raison d'un processus réglementaire rigoureux, ajoute Paul Smith.

Pour l'instant, le géologue se dit optimiste. Je pense que nous avons fait un très bon choix en jalonnant le sol dans le sud de la Nouvelle-Écosse. Si quelqu'un est en bonne posture pour faire une découverte, c'est [Manhattan].

Quant à Brunswick Exploration, la compagnie a décliné une demande d'entrevue. La Nouvelle-Écosse ne sera pas une composante majeure de notre travail en 202 , a justifié par courriel le directeur de l’exploration dans l’Atlantique, Charles Kodors.

Sur son site web, à la fin de l'année 2022, Brunswick indiquait que des équipes ont découvert plusieurs zones d'intérêt prometteuses dans la région du batholithe South Mountain, situé au centre de la Nouvelle-Écosse.

La compagnie disait prévoir faire d'autre prospection et du décapage dans le premier semestre de 2023, dans une zone hautement anormale dont l'emplacement n'est pas spécifié.

Une première mine d’ici trois ans?

Un autre projet dont le processus est plus avancé pourrait voir le jour plus tôt. Champlain Mineral Ventures détient des permis d’exploration depuis 1997 au lac Brazil, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Yarmouth.

La présence de lithium y est déjà bien connue et a notamment attiré l'intérêt d'une société chinoise en 2016. Cette entente a fini par tomber à l'eau, mais l’intérêt n’a pas tardé à se faire sentir. En avril 2022, Champlain a publié une mise à jour sur le potentiel du Brazil Lake Project.

D'autres compagnies de l'Europe, de l'Asie, de l'Australie, du Canada et des États-Unis m'ont talonné. Elles voulaient s'entendre pour acheter ma propriété , relate John Wightman, président-directeur général de Champlain Mineral Ventures Ltd.

John Wightman, président-directeur général de Champlain Mineral Ventures Ltd, est un vétéran de l'industrie minière en Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives) Photo : CBC

Un marché a enfin été conclu avec une compagnie australienne pour étudier la possibilité d’exploiter des gisements d'ici 3 ans.

Mining Watch Canada réclame plus de transparence

À savoir comment la vente de ces claims touche les collectivités, il a été difficile d’obtenir des réponses.

Plusieurs groupes environnementaux locaux et conseillers municipaux approchés par Radio-Canada ont refusé d’accorder des entrevues, en expliquant qu’ils en savaient trop peu à ce sujet.

Cela ne surprend pas Ruth Veinotte. Personne ne sait ça. Et jusqu'au moment où des travailleurs arrivent dans votre cour arrière, les gens ne s'en mêlent pas , dit-elle.

Le co-responsable du programme canadien de Mining Watch Canada Rodrigue Turgeon dénonce le fait que les propriétaires privés ne soient pas consultés avant que des claims soient vendus sur leur terrain.

Rodrigue Turgeon, de Mining Watch Canada. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

C'est très inquiétant , dit le responsable du Québec et des Maritimes pour cet organisme. Les marchés poussent les compagnies d'exploration à acquérir rapidement, massivement des claims, mais ça se fait dans le silence, dans l'opacité totale, et les gens, une fois qu'ils en sont informés, souvent, ils font face à des joueurs qui sont là pour leurs propres intérêts.

Rodrigue Turgeon appelle la Nouvelle-Écosse à revoir sa loi pour que les populations soient impliquées dans la planification de l'aménagement des espaces qu’ils habitent.

Ce sont des projets qui sont lourds de conséquences pour leurs milieux de vie. Ce n'est pas bénin. Et même au niveau de l'exploration, ça a des impacts très grands sur l'environnement. Souvent, les évaluations environnementales préalables à ces projets-là sont soit manquantes ou défaillantes - d'où l'idée d'impliquer les gens le plus tôt possible.