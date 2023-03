Des Autochtones pourront suivre des formations en santé près de chez eux

L’autorité sanitaire Weeneebayko Area (WAHA) s'est associée à l'Université Queen's pour offrir aux jeunes des Premières Nations éloignées le long des côtes de la baie James et de la baie d'Hudson la chance de recevoir une formation en santé plus près de chez eux.

Les étudiants de la communauté de Moosonee, dans le Nord de l'Ontario, pourront suivre une formation pour devenir médecins, infirmiers, physiothérapeutes et ergothérapeutes.

La WAHA a également demandé que les services paramédicaux et obstétricaux soient ajoutés aux programmes d'études offerts, car ces professions sont vitales pour la prestation des soins de santé dans le Nord.

« Les ambulanciers paramédicaux et les sages-femmes jouent un rôle clef dans notre système de santé, non seulement du point de vue des soins d'urgence pour le transport de nos patients et de leurs proches, car nous avons six communautés éloignées, mais aussi pour permettre aux familles d'accoucher dans leurs communautés respectives, sur leur territoire traditionnel. » — Une citation de Lynne Innes, présidente-directrice générale de WAHA

La collaboration a été rendue possible, en partie, grâce à un don de 31 millions de dollars de la Fondation MasterCard.

La fondation s'engage à soutenir un changement systémique durable en éducation et en santé, dirigé par les jeunes, les communautés et les dirigeants des Premières Nations de la région , affirme Jennifer Brennan, directrice des programmes canadiens à la Fondation MasterCard.

Une photographie prise par un drone montre une ambulance sur la route de glace entre Moosonee et l'île de Moose Factory. Photo : Avec la permission de Callum Linden

Mme Innes explique qu’elle a dû quitter sa communauté pour aller à l'université, avec difficulté, et se réjouit maintenant que ses enfants auront l’opportunité de rester plus près de chez eux s'ils choisissent de poursuivre une carrière dans le domaine de la santé.

« J'élève mes trois enfants ici et je suis ravie de cette opportunité qu’ils auront de pouvoir poursuivre des études supérieures sans devoir partir comme j’ai dû le faire. » — Une citation de Lynne Innes, présidente-directrice générale de WAHA

La collaboration avec l'Université Queen's aidera à former localement plus de travailleurs de la santé qui seront ensuite plus susceptibles de rester dans ces communautés, croit Mme Innes.

Notre objectif est de transformer le domaine de la santé en améliorant la santé des patients, en comblant les lacunes en matière de prestation et en renforçant la représentation des Premières Nations dans notre région , a-t-elle déclaré.

En plus des opportunités de formation à Moosonee, les étudiants du secondaire ont aussi visité le campus Queen's, à Kingston, afin d’explorer les différentes options qui existent en matière d'emploi en santé.

Ils étaient tous très excités d’avoir cette opportunité, s’est réjouie Mme Innes, tout en soulignant leur enthousiasme : Certains sont revenus et ont dit [...] nous aimerions entrer dans le domaine de la physiothérapie, nous aimerions entrer dans le domaine de la santé au travail.

Le chancelier de l'Université Queen's, Murray Sinclair, a souligné que ce partenariat s'appuie sur une relation de longue date qui existe entre WAHA et l'université.

« Il offre l'espoir d'une réconciliation grâce à de nouvelles approches pour éduquer et soutenir les jeunes autochtones dans la poursuite de carrières en soins de santé. Je crois que cela peut aider à réaliser la transformation nécessaire dans les soins de santé autochtones au Canada. » — Une citation de Murray Sinclair, chancelier de l'Université Queen's

