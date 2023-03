Les foyers pour aînés devront offrir plus d’heures de soins aux résidents

Ces foyers s’efforcent ainsi d’utiliser une part des 16 millions de dollars annoncés par le gouvernement du Manitoba en juin dernier pour les aider à embaucher du personnel et faire passer de 3,6 à 3,7 heures par jour le temps quotidien rémunéré consacré aux soins des résidents.

Mais pour la Manitoba Association of Residential and Community Care Homes for the Elderly, qui représente les foyers de soins sans but lucratif de la province, atteindre cet objectif est plus facile à dire qu’à faire .

La directrice générale de l’organisme, Julie Turenne-Maynard, ajoute que cette augmentation des heures de soins est difficile à instaurer, car les foyers de soins personnels ont beaucoup de difficultés financières .

« Nous manquons d’infirmières, nous manquons d’aides-soignantes. Nous manquons de personnel partout dans le système de soins de longue durée. » — Une citation de Julie Turenne-Maynard, directrice générale, Manitoba Association of Residential and Community Care Homes for the Elderly

Le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, Scott Johnston, avait annoncé que le Manitoba fera passer de 3,6 à 3,8 heures par jour la norme des soins quotidiens directs offerts aux résidents.

Selon un porte-parole provincial, les offices régionaux de la santé devaient viser atteindre une cible de 3,7 heures de soins par jour dans un premier temps, avec pour objectif d'offrir 3,8 heures par jour de soins par la suite.

Au début du mois d'octobre, ce porte-parole provincial indiquait que le financement a été mis à la disposition des offices régionaux de la santé le 30 septembre 2022, pour tout le personnel de soins directs, y compris les aides-soignants, les infirmières auxiliaires et les infirmières autorisées.

Les normes nationales recommandent 4,1 heures

Les normes proposées pour les foyers de soins au Canada, publiées en janvier, soutiennent fortement une moyenne de 4,1 heures de soins quotidiens par résident.

Mme Turenne-Maynard affirme que lors de ses rencontres avec le ministre manitobain Scott Johnston, elle a mentionné l’importance de comparer les normes de soins de santé du Manitoba et les normes fédérales, pour voir si nous pouvons les jumeler, éviter le dédoublement et s’assurer que la norme est cohérente partout .

De son côté, la directrice générale de l’Association des résidences pour personnes âgées du Manitoba, Sue Vovchuk, souligne que les foyers de soins devront obligatoirement respecter les 3,7 heures de soins quotidiens aux résidents.

La province n’a pas précisé la date exacte d’entrée en vigueur de cette exigence.

Sue Vovchuk est conciente que le recrutement de personnel n'est pas simple, mais indique aussi que le plan d'action de 200 millions de dollars du Manitoba relatif aux ressources humaines de la santé aidera les foyers. Ce plan d'action comprend par exemple des initiatives comme la récente mission de recrutement de personnel infirmier aux Philippines.

Des changements qui ne vont pas assez loin

Eddie Calisto-Tavares, une défenseure des personnes âgées qui fait partie du groupe Families Voices, a fait pression pour que les heures de soins soient augmentées. Selon elle, les changements apportés au Manitoba ne vont pas assez loin.

Les personnes âgées ont besoin de soins beaucoup plus intensifs parce que cela prend du temps et que cela n’est pas pris en compte , estime-t-elle. Dans une lettre adressée à la province en 2020, elle demandait de fixer à 4,2 ou 4,3 heures la durée quotidienne des soins aux résidents.

Nous sommes donc loin de cette cible , précise Mme Calisto-Tavares. Elle ajoute que le système doit également être plus responsable pour s’assurer que les maisons de soins mettent ces changements en oeuvre.

Nous sommes heureux des normes, des normes nationales, mais nous savons aussi qu’il n’y a pas de responsabilité directe. Nous voulons voir où va aller l’argent , tient à mentionner Mme Calisto-Tavares.

L’Office régional de la santé de Winnipeg affirme qu’un rapport trimestriel sur la part obtenu par chaque centre de soins de longue durée permettra de savoir où ces sommes ont été dépensées. Ce rapport sera présenté au ministère de la Santé et à celui des Aînés et des Soins de longue durée.

