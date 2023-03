Un petit village côtier de la N.-É. a un plan pour survivre aux changements climatiques

Lors des tempêtes, les vagues de la baie de Fundy franchissent la digue, balaient le stationnement et inondent le bâtiment.

Hope Shanks est bien consciente des effets des changements climatiques. Au moins une fois par an, la comptable du restaurant et de la boutique de Halls Harbour, en Nouvelle-Écosse, doit nettoyer un dégât d’eau.

Notre personnel fait un excellent travail. Personne ne pourrait savoir qu'il y avait des algues ici , confie Hope Shanks, en montrant l’intérieur du restaurant.

Elle espère quand même qu'un jour elle n'aura pas à faire face à des dommages de façon régulière.

« Ce serait tellement bien l'hiver prochain de ne pas avoir à se demander si la marée va nous emporter ou non! » — Une citation de Hope Shanks, comptable du Halls Harbour Lobster Pound

Elle rêve du jour où elle n'aura plus à nettoyer après chaque tempête et une solution est peut-être en route.

Planifier pour protéger

L'association de développement communautaire de Halls Harbour a conçu un plan pour aider à protéger le village des tempêtes plus fortes et de l'élévation du niveau de la mer causées par les changements climatiques.

L'initiative du groupe s’attaque à deux importants problèmes

La digue, qui a été renforcée au cours des dernières années, mais qui ne fait déjà plus le poids contre les puissantes ondes de tempête.

La route principale de Halls Harbour est inondée lors de fortes tempêtes, ce qui provoque une érosion sous la route. Photo : Gracieuseté de Madonna Spinazola

Et la vielle écluse qui contrôle depuis des décennies l'écoulement de l'eau sous la route qui n’est plus de taille pour la tache ce qui fait que la route principale est parfois inondée pendant les tempêtes et l'érosion a commencé à ronger les supports en dessous.

« Une grosse tempête, c'est comme les chutes du Niagara ici! » — Une citation de Madonna Spinazola, présidente de l’association communautaire

Nous avons vu des dégâts de tempête que nous avons dû réparer chaque année. Et depuis le passage de Juan et Dorian, les dégâts reviennent deux ou trois fois par année , explique la présidente du regroupement communautaire

Un projet d'envergure

L'association a déjà reçu 18 000 $ du gouvernement municipal pour les travaux de conception du projet.

Voici à quoi pourrait ressembler Halls Harbour si le projet est approuvé et financé. Photo : Gracieuseté de Ingénierie par Houghton et le Glenn Group

Les plans seraient d’augmenter la hauteur de la digue de rocher et de ciment, de réparer le quai, de rallonger la bande des brise-lames pour aider à protéger les bateaux et d’élargir l'entrée du port pour permettre l'entrée et la sortie de plus gros bateaux.

Le projet permettrait aussi d’ améliorer l'expérience des touristes, avec des promenades plus longues, une aire de jeux, une plage de galets en pente propice à la baignade et plus de stationnements, y compris pour les autobus

Fred Huntley, qui pêche à Halls Harbour sur le Lady Chantel, dit qu'il est impatient de voir les changements proposés se concrétiser.

En ce moment, vous ne pouvez pas faire entrer ou sortir un bateau quand vous voulez parce que le fond du port est plein de roches de la digue poussée par les marées , dit-il. S'ils pouvaient en quelque sorte l'élargir et empêcher que cela se produise chaque année, ce serait certainement un atout.

Fred Huntley, à droite, qui pêche à Halls Harbour, affirme que les changements proposés seront utiles pour l'industrie de la pêche. Photo : Radio-Canada / Robert Short

L’association affirme que les travaux d'élargissement du port régleraient le problème en plus de permettre à plus de bateaux de s'amarrer au quai. Le projet ferait même une place pour une nouvelle rampe de mise à l'eau qui pourrait permettre aux pêcheurs d'effectuer des réparations à Halls Harbour plutôt que d'aller ailleurs.

Espoir de financement

Le groupe s'attend à ce que leurs grands rêves aient un prix élevé, environ 20 millions de dollars. C'est un défi de taille, surtout pour un projet mené par un groupe de bénévoles.

L'association admet que la communauté est petite. Halls Harbour ne compte que quelques dizaines d'habitants et la zone plus large, appelée Halls Harbour Fire District, en compte que quelques centaines.

Madonna Spinazola, présidente de l’Association Halls Harbour Community Development, dit qu'elle s'attend à ce que le projet coûte environ 20 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Mais la présidente affirme qu'il s'agit d'un projet de préservation du patrimoine pour les prochaines générations.

Si nous le voulons suffisamment, si nous voulons faire cela pour notre communauté, nous pouvons le faire, sans aucun doute , croit Madonna Spinazola.

Le changement est inévitable et la meilleure façon pour une communauté rurale et côtière de la Nouvelle-Écosse d'y faire face est de se mobiliser et de décider à quoi nous voulons que notre communauté ressemble dans 80 ans.

L’association s'engage à amasser 150 000 $ grâce à des efforts de collecte de fonds. Elle envisage aussi d'approcher les trois paliers de gouvernement pour obtenir un financement pour l’avenir de leur communauté.