Les files d’attente s’allongent devant les bureaux de la SAAQ

Dans la grande région de Montréal, où le problème est le plus important, dès 5 h du matin, on peut apercevoir des gens qui attendent devant les portes des bureaux de la SAAQ , certains pour y renouveler leur permis, d’autres pour tenter d’immatriculer un véhicule.

Des dizaines de personnes attendaient dehors sous la neige, tôt jeudi matin, devant les portes de la succursale de la SAAQ de Saint-Jérôme. Photo : Radio-Canada

Des personnes rencontrées devant un point de service de Saint-Jérôme jeudi matin en étaient à leur deuxième journée d’attente pour accéder à un guichet de la SAAQ .

Mon permis est expiré, je ne peux pas conduire, j’ai trois enfants. J’arrive ici à 5 h 30, je me suis dit : on va passer. Ils ouvrent à 9 h 30, ils n’ont même pas fait l’effort d’ouvrir plus tôt , déplore une dame exaspérée par ces heures d’attente sous la neige pour remplir une formalité administrative.

On a été hier à Rawdon, nous autres. On est arrivé à 9 h 30 et on a eu le numéro 103. Pis à la fin de la journée, ils n’étaient rendus qu’à 93 , s’étonne un homme qui tentait sa chance ce matin devant les portes de la SAAQ de Saint-Jérôme.

Cet homme en était à sa deuxième journée d'attente pour accéder à un guichet de la SAAQ. Photo : Radio-Canada

On comprend que là, il y a beaucoup d’attente dans certains endroits, particulièrement la région de Montréal et la région de Gatineau , a reconnu Dave Leclerc, vice-président aux stratégies de marketing, sécurité routière et à l’expérience employé à la SAAQ sur les ondes d’ICI RDI. Ce dernier promet des mesures d'atténuation.

« Ce qu’on va faire au cours des prochains jours, c’est d’augmenter évidemment certaines heures d’ouverture lorsque c’est possible. On demande à nos mandataires d’ouvrir si possible le week-end et un peu plus tard les soirs. » — Une citation de Dave Leclerc, vice-président aux stratégies de marketing, sécurité routière et à l’expérience employé à la SAAQ

De longues files d'attente s'étirent devant les succursales de la SAAQ au Québec, principalement de la grande région de Montréal et à Gatineau. Photo : Radio-Canada

Ces files d’attente sont attribuables à l’implantation, le 20 février, d’un nouveau système informatique baptisé SAAQclic qui doit permettre aux citoyens de faire eux-mêmes par Internet les opérations et les transactions courantes pour lesquelles ils devaient auparavant se présenter dans un bureau de la SAAQ .

Or, les bureaux de la SAAQ ont dû être fermés pendant presque un mois pour permettre l’implantation de SAAQclic. Des milliers de citoyens n’ont donc pu effectuer leurs transactions et renouvellements au cours de cette période.

La SAAQ se dit surprise de cet achalandage. On estime par ailleurs que près de 50 % des personnes qui attendent actuellement devant ses bureaux pourraient faire leur transaction par Internet.

Processus Internet laborieux

Remplacer un permis de conduire ou encore obtenir un certificat d’immatriculation sont maintenant des services offerts en ligne, par SAAQclic, en tout temps. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Le processus d’authentification gouvernementale en ligne étant complexe pour accéder à SAAQclic, de nombreuses personnes ont visiblement préféré se présenter à un guichet de la SAAQ , comme elles l’ont toujours fait avant.

Pour accéder aux services en ligne de SAAQclic, il faut au préalable ouvrir un compte sur Internet avec le Service d’authentification gouvernementale qui nécessite plusieurs étapes lors desquelles il faut fournir son numéro d’assurance sociale, celui de sa carte d’assurance maladie, de son permis de conduire ainsi que le numéro d’avis de cotisation délivré par Revenu Québec lors de dernière déclaration de revenus produite.

Les difficultés techniques qui ont suivi le lancement du système en ont aussi découragé plusieurs.

La Société prendra donc des mesures pour aider les gens à migrer plus harmonieusement vers SAAQclic.

Dans la semaine du 13 mars, lorsque les gens vont se présenter dans la file d’attente et que leur service pourrait être rendu par SAAQclic, on va les accompagner à s’enregistrer dans le service d’authentification gouvernementale , a promis Dave Leclerc.

L’implantation de SAAQclic vise à remplacer les 300 vieux systèmes informatiques qu’utilisait la SAAQ depuis 40 ans par un système unique et centralisé qui gère plus de 10 milliards de données.

Québec promet des améliorations

Se disant au fait de la situation qui prévaut dans les succursales de la SAAQ , la ministre des Transports, Geneviève Guilbault a aussi promis des améliorations à l'expérience client en succursale.

Je parle régulièrement au PDG de la SAAQ pour m’assurer qu’il y a un plan pour offrir des services efficaces aux Québécois en succursale. Les heures d’ouverture seront prolongées et l’identification des clients sera simplifiée, entre autres. Je continue de suivre la situation , écrivait la ministre Guilbault jeudi matin sur son compte Twitter.

Avec les informations de Karine Bastien