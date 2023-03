Santé mentale : plus de financement pour les lignes d’aide pour les jeunes et les femmes

En raison de la pandémie, la demande de soutien en santé mentale a atteint de nouveaux sommets au pays. Alors que les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise ont été plus sollicitées que jamais, des organismes ont besoin de plus de financement pour continuer à offrir leurs services.

Ottawa a annoncé, jeudi, l'octroi de 8 millions de dollars pour appuyer des lignes d’assistance téléphonique en cas de crise partout en Ontario, avec une attention particulière à la santé mentale des femmes.

Au même moment, Jeunesse, J’écoute lançait sa nouvelle campagne de collecte de fonds Libère tes émotions (« Feel Out Loud ») pour rejoindre plus de jeunes à travers le pays d'ici 2024 en améliorant l'accès à ses services numériques en matière de santé mentale .

Hausse du nombre d'appels

Au cours des dernières années et des derniers mois, les lignes d'assistance téléphonique de l'Ontario ont fait face à une demande accrue pour leurs services , confirme la province.

Durant la pandémie, la demande [d'aide en santé mentale] a considérablement augmenté partout au Canada et cette demande se maintient aujourd’hui , observe aussi le gouvernement fédéral.

Selon la professeure agrégée à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche sur le stress et la santé mentale, Nafissa Ismail, les cas de problèmes de santé mentale ont augmenté depuis la pandémie .

Jeunesse, J’écoute, par exemple, a été contacté par des jeunes plus de 14 millions de fois depuis le début de la pandémie de COVID-19 , selon l'organisme.

Ce n'est pas un problème [unique] au Canada. C'est un phénomène global , observe la professeure.

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse, selon elle : le stress, les conflits familiaux et les aspects financiers .

La société est également plus ouverte à aller chercher de l'aide quand ça ne va pas bien , dit-elle.

Aide aux femmes victimes de violence

Le financement de 8 millions de dollars sur quatre ans doit permettre aux lignes d’assistance téléphonique en cas de crise de l’Ontario d'offrir des services, des ressources et un soutien accru pour répondre aux besoins de toutes les victimes de violence fondée sur le sexe et leurs familles, où qu’elles soient dans la province , précise le gouvernement fédéral.

Nafissa Ismail note que certains groupes ont été beaucoup plus touchés par tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Les femmes et les adolescents sont parmi ces groupes , indique-t-elle.

C'est normal que ces groupes aient besoin de plus d'aide et plus de soutien , poursuit Mme Ismail.

« Ces lignes téléphoniques sont tellement importantes parce que l'accès aux services de santé mentale est très difficile. Il y a de longues listes d'attente. » — Une citation de Nafissa Ismail, professeure de psychologie à l'Université d'Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche sur le stress et la santé mentale

Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise sont un filet de sécurité pour les femmes qui subissent de la violence domestique, car elles leur donnent accès à des ressources qui contribuent à leur sécurité , affirme la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien.

Elle était accompagnée de la ministre ontarienne des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, Merrilee Fullerton, et de la ministre ontarienne associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes, Charmaine Williams, jeudi, pour en faire l'annonce.

Les gouvernements fédéral et provincial constatent que les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise ont été inondées d'appels depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement fédéral octroie cet appui financier à l'Ontario, mais c'est la province qui décide quels organismes recevront du financement.

Les organismes comme Assaulted Women’s Helpline et Fem'aide, une ligne de soutien pour les femmes francophones, pourront bénéficier de ce coup de pouce pour poursuivre leurs efforts.

Ce soutien est nécessaire , lance Sharon Williams, qui travaille auprès de la ligne d’assistance téléphonique Assaulted Women’s Helpline pour les femmes victimes de violence.

En 2019, l'Ontario a enregistré le plus grand nombre de cas de personnes subissant de la violence de la part de leur partenaire intime , selon le gouvernement provincial.

Et au moins 52 féminicides ont été recensés en Ontario, entre novembre 2021 et novembre 2022, selon un organisme.

La ligne d'assistance Talk4healing, qui fournit du soutien et des ressources 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux femmes autochtones, par des femmes autochtones, recevra également une partie du financement fédéral pour solidifier son offre de services partout en Ontario.

L'approche, les services et les ressources qui sont offerts aux survivantes autochtones sont adaptés à leur culture.

Plus de soutien pour les jeunes

L'anxiété, le stress, les problèmes relationnels, la dépression, les pensées suicidaires et le sentiment d'isolement , sont les principaux problèmes soulevés par les jeunes en quête de soutien en matière de santé mentale, selon Jeunesse, J’écoute.

Les adolescents ont été privés des contacts sociaux. L'éducation à la maison n'a pas aidé. Les jeunes ont donc été particulièrement isolés [pendant la pandémie] , explique la professeure Nafissa Ismail.

Elle ajoute que, depuis la réouverture des écoles [secondaires], il y a eu une croissance de la violence dans les écoles comme l'intimidation et la violence physique .

En 2020, l'organisme a recensé deux fois plus d’interactions avec des jeunes (appels téléphoniques, textos, ressources d’autoassistance) qu’en 2019 à l'échelle du pays.

Les cas de violence physique et d'intimidation dans les écoles du pays ont doublé depuis 2018-2019, selon Nafissa Ismail. Photo : iStock / FatCamera

À l'isolement des jeunes se sont ajoutés la présence accrue des réseaux sociaux, le manque de sommeil et une perte de tolérance envers les autres, observent les organismes et experts en santé mentale.

Nafissa Ismail remarque aussi une montée de l'intolérance au Canada, un phénomène répandu à travers le monde depuis la pandémie.

Ce qu'on voit depuis la pandémie, c'est une sorte d'intolérance collective. On ne sait pas trop pourquoi, mais les gens sont devenus particulièrement intolérants , souligne-t-elle.

La violence, en général, est à la hausse depuis la pandémie dans la société, notamment dans les écoles.

« Les jeunes qui sont victimes de racisme sont parmi les utilisateurs les plus en détresse, juste derrière ceux et celles qui craignent un danger à leur domicile. » — Une citation de Données de Jeunesse, J’écoute

Les jeunes victimes de racisme sont d'ailleurs plus à risque d'exprimer des idées suicidaires , selon l'organisme Jeunesse, J’écoute.

La crise de santé mentale et l'écart d'équité sont d'autant plus importants , affirme la PDG de Jeunesse, J'écoute, Katherine Hay.

Les jeunes ont besoin de plus, plus de soutien, plus de ressources , ajoute-t-elle.

Katherine Hay souligne par ailleurs que l'écoanxiété est l'une des préoccupations principales des jeunes qui contactent Jeunesse, J’écoute.

La campagne de Jeunesse, J'écoute a pour objectif d'amasser 300 millions de dollars pour augmenter l'accès aux services de santé mentale , créer des services et des programmes où les collectivités en quête d'équité puissent être considérées et écoutées en toute sécurité et poursuivre l'expansion de ses services virtuels.

Les compagnies Bell Canada et BMO Groupe financier verseront chacune 15 millions de dollars pour soutenir cette ligne d'aide en santé mentale pour les jeunes.

Prioriser les plus vulnérables

La professeure agrégée à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa Nafissa Ismail rappelle que la santé mentale est un secteur sous-financé.

C'est sûr que tout le monde a besoin d'aide et de soutien; le problème c'est que le budget qui est limité fait en sorte que certains groupes doivent être priorisés comparativement à d'autres. En ce moment, avec la pandémie, on voit que les femmes et les adolescents ont été particulièrement touchés , précise la professeure.

Il faut donc accorder la priorité aux groupes vulnérables qui ont les besoins de soutien en santé mentale les plus criants, selon elle.

Nafissa Ismail est professeure agrégée à l'École de psychologie de la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Elle est également titulaire de la Chaire de recherche de l’Université sur le stress et la santé mentale. Photo : Fournie par Nafissa Ismail

C'est normal que les jeunes aient besoin de plus d'aide et plus de soutien. On doit rendre ces services disponibles. On doit les aider. C'est notre prochaine génération qui va prendre la relève , lance-t-elle.

Les femmes, elles, ont dû à gérer l'école à la maison des enfants, le télétravail, beaucoup de stress et beaucoup de stress financier. [Plusieurs] femmes ont été victimes d'abus de la part de leur conjoint pendant les périodes d'isolement , explique Nafissa Ismail.

Ces facteurs font en sorte que ces deux groupes, les jeunes et les femmes, ont subi d'importants contrecoups de la pandémie et des mesures sanitaires.

Ceci dit, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des répercussions sur la santé mentale des hommes et des personnes âgées, mais moins que sur celles des femmes et des adolescents , ajoute Mme Ismail.

Idéalement, on voudrait voir plus d'argent investi dans ces services pour vraiment pouvoir soutenir tous ceux qui en ont besoin , conclut-elle.