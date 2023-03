Des autobus de Laval à Montréal, et vice-versa?

Le directeur général de l'organisme, Benoît Gendron, a confirmé jeudi en entrevue à l'émission Tout un matin avoir déjà présenté sa feuille de route aux dirigeants de la STM , de la STL , du RTL et d'exo, des réseaux qui, souligne-t-il, fonctionnent de façon isolée .

Ce qu'on veut regarder, c'est comment on peut mutualiser certains services qui passent sur les mêmes axes à l'intérieur du territoire et faire en sorte qu'on va améliorer la fréquence de passage des autobus pour la clientèle , explique-t-il.

Certains bus partant de la couronne nord pour se rendre au centre-ville pourraient par exemple s'arrêter en route pour embarquer des usagers à Laval, illustre M. Gendron. De la même façon, la STL pourrait également mettre sa flotte au service des Montréalais, et vice-versa.

« On dit qu'il y a peut-être moyen de mutualiser [les ressources des différents opérateurs] pour faire en sorte qu'on va offrir un meilleur service aux citoyens, et ce, à moindre coût. » — Une citation de Benoît Gendron, DG de l'ARTM

L' ARTM est aux prises avec d'importants problèmes financiers depuis le début de la pandémie de COVID-19, qui a fait fondre l'achalandage comme neige au soleil et propulsé la popularité du télétravail. Elle accumule depuis les déficits, effacés chaque année par le gouvernement Legault.

Cette fois, son manque à gagner est estimé à environ 500 millions de dollars pour 2023, montant qu'elle espère voir rayer des livres le 21 mars, au moment du dépôt du prochain budget du ministre des Finances Eric Girard.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'ARTM et ses opérateurs sont désespérément à la recherche de nouvelles façons d'accroître leurs revenus et de diminuer leurs dépenses. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La réunion au cours de laquelle l' ARTM a présenté sa feuille de route aux principaux opérateurs de transport en commun de la grande région de Montréal a eu lieu mercredi, indique M. Gendron, confirmant du même souffle des informations révélées en premier lieu par La Presse.

L'exercice et les différents chantiers qui en découlent ont pour but d' améliorer la performance des systèmes , de relancer l'achalandage et de trouver du financement pour équilibrer les finances de l'organisme, résume-t-il en entrevue.

Outre la mutualisation de certains services, l'organisme réfléchit aussi à la possibilité d'offrir davantage de liaisons à l'intérieur même de la banlieue, un besoin qui, selon lui, s'est accru au cours des dernières années.

Cette sortie de l' ARTM survient après que la STM eut présenté la semaine dernière un plan de réduction des dépenses de 18 millions de dollars. Il lui manque toutefois quelque 60 millions pour équilibrer son budget pour 2023. Exo, pour sa part, évalue son déficit anticipé à 29 millions.

Ces organismes, qui se sont fait entendre lors des consultations prébudgétaires du ministère des Finances, espèrent maintenant qu'Eric Girard entendra leurs appels à l'aide, une fois de plus.