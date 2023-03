Le budget ne réduira pas les 30 G$ de déficit en infrastructures, disent les municipalités

L’association Alberta Municipalities dit que le déficit dans les infrastructures des communautés est de 30 milliards de dollars. Or le budget ne prévoit dans son fonds d’immobilisations que 2 milliards de dollars sur trois ans.

Les municipalités albertaines possèdent 60 % des infrastructures, mais elles ne reçoivent que 1 % du budget provincial , ajoute l’association dans un communiqué.

Cathy Heron, mairesse de Saint-Albert et présidente d'Alberta Municipalities, dit que ces grands projets ne sont qu'une fraction des besoins en infrastructures dans les municipalités de la province.

Si nous n’investissons pas dans les infrastructures municipales, nous ne pourrons pas offrir une qualité de vie à la hauteur de la croissance de la province , dit-elle.

Calgary et Edmonton prennent la plus grosse part

Le budget provincial 2023  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) alloue un total de 6,5 milliards de dollars sur trois ans aux municipalités pour les infrastructures, mais 3 milliards iront aux projets d'expansion du réseau de train léger à Calgary et à Edmonton, et 30 millions de dollars iront au projet d’agrandissement de l’aéroport de Red Deer.

La source de financement pour les autres municipalités est un fonds d’immobilisation de 2 milliards de dollars, sur trois ans.

Depuis 2007, les municipalités reçoivent des subventions provenant du fonds Municipality Sustainability Initiative (MSI), auxquelles les villes de Calgary et d'Edmonton ont aussi droit. En 2021, Calgary a reçu un peu plus de 43 millions de dollars, et Edmonton, un peu plus de 3,2 millions de dollars.

Ce fonds sera toutefois remplacé par un nouveau programme de financement appelé Local Government Fiscal Framework (LGFF). Son montant augmentera en fonction des revenus de la province et sera indexé sur les trois années précédentes, ce qui permet aux municipalités de mieux planifier leurs projets.

Or, selon une analyse d’Alberta Municipalities, la transition vers ce nouveau programme réduit le niveau de financement de 37 % par rapport à ce qu'elles recevaient du MSI .

Une perte de financement dure à combler

En effet, le budget 2023 indique que le montant du fonds LGFF pour l’année 2024-2025 est fixé à 722 millions de dollars. Il sera de 813 millions de dollars pour l'année 2025-2026.

Or, selon l'analyse de l'association, les municipalités ont reçu plus de 1 milliard de dollars par année durant la majorité des années fiscales depuis 2011. Durant une des années fiscales les plus fastes, en 2017-2018, elles ont reçu 1,9 milliard de dollars.

« Les municipalités devront trouver des solutions créatives pour financer leurs projets. » — Une citation de Cathy Heron, mairesse de Saint-Alberta et présidente de l'association Alberta Municipalities

Honnêtement nous n’avons pas l’argent, et nous ne voulons pas augmenter les impôts fonciers, pour des raisons d’abordabilité , confie Cathy Heron.

Alex Puddifant, porte-parole du ministère des Affaires municipales, écrit dans un courriel que l’investissement aux municipalités s’élève à plus de 2 milliards de dollars sur trois ans.

Le financement provincial est équitable et prévisible. Nous nous assurons aussi que les dépenses municipales s’harmonisent avec celles de la province , ajoute-t-il.

Le budget contient cependant une bonne nouvelle pour les municipalités. La subvention d’exploitation sera doublée, passant de 30 millions à 60 millions. C’est une bonne surprise , dit Cathy Heron.

Avec des informations de Stephen Cook