La Fondation fransaskoise consulte la communauté pour orienter ses actions futures

Dans un communiqué de presse, l'organisme précise que des questionnaires seront envoyés à divers représentants et membres de la communauté.

Le président de la Fondation fransaskoise, Francis Kasongo, explique que cette consultation aidera l'organisme à mieux axer ses actions futures au profit de la communauté.

Dans une élaboration d'un plan stratégique assortie d'un plan d'action à terme, il est important d'aller recueillir les opinions, les avis, les suggestions mêmes de la communauté que nous desservons ou celle que nous sommes censés appuyer, en termes d'appui financier pour le développement , a déclaré Francis Kasongo.

Il souligne que la Fondation fransaskoise a comme mission d’aider financièrement les programmes destinés à la population fransaskoise des quatre coins de la province. Et les avis de ces personnes comptent, précise-t-il.

C'est toujours sage, à mon avis, d'aller recueillir les avis le plus largement possible de la communauté pour alimenter la réflexion stratégique et aussi pour pouvoir influencer les actions ou les axes stratégiques que nous allons pouvoir définir à l'issue du processus , ajoute-t-il.

Francis Kasongo précise que le questionnaire va s'articuler autour du rôle de la fondation, de la perception qu'en a la communauté, ainsi que de son avenir à court, moyen et long terme.

Ce sondage est adressé à des représentants d'organismes, des partenaires de la fondation, des personnes ressources, des donateurs qui ont sous leurs ailes un réseau d'employés, de bénévoles entre autres. C'est la logique qui commande ce ciblage, mais ceux qui veulent y participer peuvent entre en contact avec la fondation, explique M. Kasongo.

Le président encourage la communauté à une participation massive car, dit-il, la sagesse collective doit guider ce travail .

La firme-conseil spécialisée en gestion philanthropique Lestage Service Conseil a été choisie pour piloter cette initiative.

Les personnes qui désirent participer à cette consultation, mais qui ne l'ont pas reçu ce courriel, peuvent en faire la demande à l'adresse administration@fondationfransaskois.