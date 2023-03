La saison de certains camps de jour compliquée par la pénurie de main-d’œuvre

Le nombre d'animateurs nécessaire pour assurer la tenue de son camp de jour est de cinq. La municipalité en a embauché quatre, et peine à trouver celui qui lui manque.

Le Facebook de la municipalité, le site web, la radio... Donnez-moi des idées, je n'ai plus d'idées. On essaie par le salaire, les incitatifs sociaux. Ça pourrait être fonctionnel à cinq, mais on n'est pas partis pour ouvrir le camp de jour , avance la responsable des événements, de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à Stoke, Joakim Lemay.

Pour bien des parents du secteur, la situation n'est pas loin de la catastrophe.

Je suis très inquiète, on essaie de trouver des plans B. Je pense que ça fait deux semaines qu'on remue toutes les idées possibles , témoigne Stéphanie Leferrière.

Stéphanie Laferrière, mère d'Annabelle et de Benjamin, est inquiète. Elle cherche des plans B, puisqu'elle souhaitait inscrire ses enfants au camp de jour de Stoke. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Ça va être compliqué, il va falloir se tourner peut-être vers des camps de jour privés. Trouver d'autres endroits à Sherbrooke, ça va nous obliger à faire un peu plus de transport, mais il va falloir s'adapter, on n'aura pas le choix , ajoute un autre parent, Frédéric Pomerleau.

La situation désole une ancienne animatrice du camp de jour, Mégane Godbout.

Depuis plusieurs années, on essaie de monter le camp de jour pour avoir un beau et gros camp de jour et finalement, c'est mis à risque de ne pas en avoir parce qu'on n'a pas assez de moniteurs, c'est sûr que ça vient me toucher.

Du côté de Saint-Denis-de-Brompton, le camp de jour accueille en moyenne 250 enfants quotidiennement. La municipalité cherche toujours à embaucher une dizaine de personnes, soit environ le tiers des employés nécessaires.

C'est une situation qui est difficile avec la proximité de Sherbrooke. On a des animateurs qui magasinent. Ils ont le beau jeu. Comme tous les employés, ils sont à la recherche de conditions favorables. On est en train de chercher des solutions. On offre un boni de fin d'été supplémentaire de 350 $. J'ai construit un horaire à quatre jours en espérant avoir assez d'animateurs pour pouvoir bien mettre en place cet horaire-là et attirer les jeunes et les garder avec nous , explique le technicien culture, loisirs et vie communautaire de Saint-Denis-de-Brompton, Daniel Roy.

À Sherbrooke, les organismes qui offrent des camps de jour cherchent eux aussi activement des candidats. En moyenne, 27 000 enfants fréquentent les camps de jours de la Ville. Une équipe de 300 personnes est nécessaire pour assurer leur bien-être. De 130 à 140 postes doivent toujours être pourvus.

Où sont les sauveteurs?

Il n'est pas facile non plus de recruter des sauveteurs. À Sherbrooke, par exemple, l'équipe compte une soixantaine de personnes en période estivale. Il reste encore à trouver près du tiers de ces effectifs, soit de 15 à 20 sauveteurs.

Pour séduire les candidats, la Ville a notamment bonifié les grilles salariales. Les taux horaires oscillent entre 16,50 et 29 $ de l'heure.

On offre des conditions intéressantes et on offre aussi tout l'esprit d'appartenance à cette équipe de sauveteurs. On a ajouté plusieurs éléments par rapport à l'habillement, la formation. C'est un peu nos cartes pour affronter l'été , commente le chef de la division des sports à la Ville de Sherbrooke, Nicolas Vanasse.

Le recrutement des sauveteurs se poursuit jusqu'en mai.