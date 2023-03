Metrolinx abandonne son projet de cour de triage près de la rivière Don

Des militants crient victoire après l'annonce de l'agence provinciale Metrolinx qui a décidé d'aménager un nouveau dépôt de trains de banlieue GO dans un parc industriel du nord de Toronto, plutôt que près de la rivière Don.

Le nouveau site est situé le long de la ligne de trains GO de Richmond Hill près des artères York Mills et Leslie.

Le projet abandonné de cour de triage près de la rivière Don sous le viaduc Prince Edward à Toronto avait suscité l'opposition de nombre de résidents et d'élus au nom de l'environnement, sans parler du risque d'inondations dans le secteur.

« Metrolinx consulte les Premières Nations, les communautés et les intervenants et, lorsque c'est possible, fait des changements aux plans. » — Une citation de Fannie Sunshine, porte-parole de Metrolinx

Metrolinx n'en est pas à sa première controverse.

L'agence provinciale a fait les manchettes récemment pour son plan de couper des arbres centenaires au centre-ville de Toronto, afin d'installer un puits de chantier pour la construction de la nouvelle station de métro d'Osgoode Hall.

Des militants contents

Lawrence Warriner, président de l'organisme Don't Mess with the Don, se réjouit de la décision de Metrolinx d'abandonner le site de dépôt de trains GO en bordure de la rivière Don.

« C'est une grande victoire pour la vallée de la Don. » — Une citation de Lawrence Warriner, militant opposé au projet de Metrolinx près de la rivière Don

Il croit toutefois que la volte-face de Metrolinx est liée davantage au risque d'inondations dans le secteur qu'à l'opposition de résidents, qui disaient vouloir sauver des milliers d'arbres et un habitat pour la faune.