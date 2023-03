Un partenariat énigmatique entre l’Hôpital d’Ottawa et une entité privée dirigée par un groupe de chirurgiens pour effectuer des arthroplasties de la hanche et du genou sur le campus Riverside, les fins de semaine, inquiète des intervenants. Ils craignent qu’il s’agisse d’une nouvelle étape vers la privation de la santé en Ontario.

CBC a appris, pour la première fois, l’existence de ce partenariat entre le plus grand hôpital d’Ottawa et l’Academic Orthopedic Surgical Associates of Ottawa (AOAO) à la mi-janvier. Une recherche dans le Registre des entreprises de l'Ontario montre que l’ AOAO a été constituée le 15 décembre 2021.

Selon un courriel envoyé aux adresses personnelles de plusieurs employés de l’Hôpital à l’époque, l’ AOAO recherchait du personnel de soutien chirurgical pour aider à un projet pilote visant à réduire l’arriéré des cas de remplacement articulaire total à partir du 25 février.

Le courriel, qui provenait de l'adresse personnelle d'un autre employé de l'Hôpital, notait que le projet, bien que soutenu par l’Hôpital d’Ottawa, ne fait pas partie [des services] de l’Hôpital , et indiquait que les employés intéressés recevraient un tarif journalier de l' AOAO .

Lorsque CBC s’est renseigné pour la première fois sur l’entente le 16 janvier, l’Hôpital d’Ottawa a répondu trois jours plus tard avec une brève déclaration : Des pourparlers sont en cours pour accroître la capacité de chirurgie orthopédique dans le cadre de notre plan régional intégré .

Pressé d’obtenir plus d’informations, l’Hôpital a confirmé, le 27 janvier, que lui et son département de chirurgie orthopédique travaillaient avec l’ AOAO pour aider à accroître l’accès aux soins chirurgicaux pour nos patients , ajoutant que les détails étaient toujours à fignoler.

Le 16 février, l’Hôpital d'Ottawa a annoncé publiquement travailler avec l’ AOAO pour augmenter la capacité des procédures orthopédiques telles que les arthroplasties de la hanche et du genou .

Dix chirurgies pratiquées samedi

L’annonce a confirmé que les chirurgies auraient lieu sur le campus de Riverside le samedi, et ce, dès le 25 février, dans des salles d’opération qui étaient précédemment inutilisées le week-end .

Mercredi, l’Hôpital d’Ottawa a confirmé que 10 chirurgies articulaires avaient été effectuées samedi. Il a aussi été dit que tous les patients opérés par l’ AOAO sont des patients de l'établissement et que tous les services sont facturés par le Régime d'assurance-santé de l'Ontario, conformément à la pratique courante .

On ne sait pas tout à fait comment ces patients sont choisis, ni comment l’ AOAO paie l’Hôpital d’Ottawa pour l’utilisation des salles d’opération, de l’équipement et des autres fournitures. Des appels et des courriels répétés à l'un des médecins soupçonnés de diriger le groupe sont restés sans réponse.

L'Hôpital d'Ottawa a mis du temps avant de fournir de l'information à CBC sur son partenariat avec l'AOAO. Photo : Radio-Canada / Chris Rands

CBC a appris que les infirmières autorisées qui acceptent de travailler le samedi se voient offrir 750 $ pour un quart de travail de 10 heures, soit environ le double de ce qu'elles seraient payées pour un quart de travail régulier de huit heures à l'hôpital. Les infirmières auxiliaires autorisées se voient offrir 550 $ par jour pour travailler pour l' AOAO, tandis que le personnel de bureau se voit offrir 600 $.

CBC a également appris que ces employés sont responsables de leur propre couverture d'assurance lorsqu'ils travaillent en dehors de la structure hospitalière normale.

Questions sans réponse

L’infirmière autorisée et présidente de l'unité de négociation de l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO) à l’Hôpital d’Ottawa, Rachel Muir, a déclaré que son association a pris connaissance du partenariat à la mi-février et qu’elle a appris que les chirurgies se déroulaient à Riverside à 24 heures d’avis.

Rachel Muir a ajouté qu'elle était particulièrement inquiète pour les infirmières qui ont accepté d'effectuer les quarts de travail supplémentaires, car certaines garanties qui sont en place à l'Hôpital pendant la semaine pourraient être absentes le week-end.

Donc, s’il y a une urgence, que va-t-il se passer? Nous ne connaissons pas les politiques, les protocoles et les procédures en place. Utilisent-ils ceux de l’Hôpital d’Ottawa ou ont-ils créé les leurs?

La présidente a qualifié de typique le manque de clarté entourant le projet. Plus nous avançons, plus nous avons des questions sans réponse.

Rachel Muir, présidente de l'unité de négociation de l'Association des infirmières de l'Ontario à l'Hôpital d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les infirmières auxiliaires autorisées et le personnel de bureau qui se sont portés volontaires pour travailler au Riverside le samedi sont représentés par différents syndicats.

Un pas vers la privatisation

La décision d’autoriser une entité privée à opérer à partir d’un hôpital financé par l’État et de recruter du personnel à partir d’un nombre limité de travailleurs de la santé existants suscite des inquiétudes chez certains intervenants qui n'adhèrent pas à l'argument selon lequel la seule alternative est de laisser les installations vides.

Nous avons un premier ministre dans cette province qui nous a dit à plusieurs reprises que nos hôpitaux existants n’ont pas la capacité de faire face aux listes d’attente , a déclaré le coprésident de la Coalition de la santé d’Ottawa, Edward Cashman, en entrevue à Radio-Canada samedi matin.

Et bien, c’est un exemple, ici même à Ottawa où, simplement en regardant autour de vous, vous pouvez trouver des salles d’opération vides. Ils auraient pu faire cela avec les installations existantes et les personnes existantes.

Edward Cashman, coprésident de la Coalition de la santé d’Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le professeur émérite à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa et expert en politiques de santé publique, Doug Angus, se pose des questions similaires.

Si la capacité peut être utilisée sur le campus Riverside de l’Hôpital d'Ottawa les fins de semaine, alors pourquoi cela ne se produit-il pas de façon routinière à partir de l'hôpital lui-même, dans le cadre de l'arrangement existant du Régime d'assurance-santé de l'Ontario? a-t-il demandé.

« Pourquoi n'utilisons-nous pas mieux les installations existantes que nous avons actuellement dans les hôpitaux? » — Une citation de Doug Angus, professeur émérite à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa et expert en politiques de santé publique

Doug Angus craint également qu'en recrutant du personnel hospitalier et qu’en offrant une rémunération relativement généreuse, des partenariats comme celui entre l’Hôpital d’Ottawa et l' AOAO risquent de réduire davantage l'offre disponible de travailleurs de la santé expérimentés.

Rachel Muir, dont l'organisation représente 68 000 professionnels de la santé dans la province, partage ces préoccupations.

Vous les embauchez en dehors des institutions publiques pour travailler dans une institution privée à un taux plus élevé. Pourquoi ne pas payer les infirmières qui sont déjà là? Pourquoi ne pas utiliser ce que vous avez déjà au lieu de faire ce pas vers la privatisation?

La province applaudit un partenariat innovateur

En janvier, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et la ministre de la Santé, Sylvia Jones, ont annoncé un plan visant à augmenter le nombre et la gamme d'interventions médicales effectuées dans des cliniques privées alors que la province fait face à un arriéré chirurgical aggravé par la pandémie de COVID-19.

L'expansion est prévue en trois phases, en commençant par les chirurgies de la cataracte. Des chirurgies de la hanche et du genou seront proposées en 2024.

Sylvia Jones est la ministre de la Santé du gouvernement de l'Ontario. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

CBC a d’abord contacté le ministère de la Santé le 26 janvier pour s’enquérir du partenariat entre l’Hôpital d’Ottawa et l’Academic Orthopedic Surgical Associates of Ottawa. Après avoir initialement accusé réception de la demande, le ministère n'a pas répondu à de nombreux appels et courriels.

Une demande d'accès à l'information soumise par CBC le mois dernier, n'a révélé aucun document concernant le partenariat, selon le ministère.

Dans un courriel mercredi, un porte-parole de Sylvia Jones a déclaré à CBC : Nous sommes ravis de voir nos partenaires, comme l'Hôpital d'Ottawa, prendre des mesures novatrices pour éliminer l'arriéré de chirurgies de remplacement articulaire et réduire les temps d'attente des patients afin que davantage d'Ontariens puissent recevoir les soins dont ils ont besoin, plus près de chez eux .