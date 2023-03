Le Québec doit renoncer aux baisses d’impôt, soutiennent les chefs syndicaux

Les présidentes et présidents des quatre centrales syndicales, Magali Picard ( FTQ ), Caroline Senneville ( CSN ), Éric Gingras ( CSQ ) et Luc Vachon ( CSD ), rencontrent jeudi le ministre des Finances, Eric Girard, à l'occasion des consultations gouvernementales en prévision de son budget qui sera déposé le 21 mars.

Il est clair pour nous , ont-ils fait valoir par communiqué, que le gouvernement fait fausse route en privant le trésor public de ressources essentielles pour soulager la pression dans les services publics, diminuer les tensions qui résultent de la pénurie de main-d’œuvre et relever les nombreux défis du Québec, notamment en matière de lutte aux changements climatiques et de développement économique.

Lors de la campagne électorale, la CAQ avait promis de baisser l’impôt des particuliers d’un point de pourcentage pour les deux premiers paliers d’imposition, soit jusqu’à 92 580 $.

À titre d’exemple, pour un contribuable ayant un salaire de 80 000 $, cela signifie environ 620 $ d'impôts en moins à payer par année. Au total, cela se traduirait par une perte de revenus annuels d’environ 2 milliards de dollars pour l'État québécois et d'environ 7,4 milliards en quatre ans.

Se priver de 2 milliards dans le contexte où les services publics craquent de partout et où ils atteignent plusieurs points de rupture, c’est incompréhensible et irresponsable , soutiennent les leaders syndicaux.

Le gouvernement Legault justifie sa promesse de diminuer le fardeau fiscal par le fait qu'elles n'impliqueraient aucune compression budgétaire, étant financées par le Fonds des générations, indique le communiqué des centrales syndicales. Le organisations syndicales estiment qu'investir dans le maintien et la pérennité des infrastructures et des services est aussi une façon de prendre soin des générations futures.

« Un des moyens les plus sûrs de garantir l’équité intergénérationnelle est d’investir dans le Québec de demain par un financement adéquat en santé et en services sociaux, en éducation et en enseignement supérieur, dans les services de garde éducatifs à la petite enfance et dans les infrastructures publiques, par exemple. »