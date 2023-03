L’écosystème des eaux de Terre-Neuve dévoile difficilement ses mystères

Les indicateurs qui nous donnaient de bonnes prédictions auparavant sont désormais moins pertinents depuis quelques années dans les océans Arctique et Atlantique. Ça change beaucoup de choses dans notre approche , admet Nicolas Le Corre, biologiste au ministère des Pêches et des Océans.

Il ajoute que les scientifiques connaissent peu la composition de l’écosystème de ces territoires.

La pêche aux crevettes est une activité importante au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Son collègue Frédéric Cyr, chercheur en océanographie physique chez Pêches et Océans Canada, voit dans les effets des changements climatiques sur les eaux du secteur un problème très intéressant .

La constatation dans nos recherches est que le thème important est le changement climatique à proximité de l’océan Arctique et des courants marins venant du nord. La fonte des glaces se fait plus rapidement, on voit des étés plus chauds avec des fluctuations plus fortes , a-t-il remarqué.

Effets sur la crevette

Selon ses propos, de telles conditions ont des conséquences importantes sur certaines espèces, dont la crevette, qui est au cœur de la chaîne alimentaire marine.

Il observe qu’une fluctuation des changements climatiques selon le secteur de Terre-Neuve a un impact direct sur le développement de la crevette. Dans le nord de Terre-Neuve et près des côtes du Labrador, le réchauffement des eaux est plus lent qu’au sud, dans le plateau continental.

La crevette est la nourriture de base de l'écosystème marin près de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada

Quand les eaux se réchauffent, la larve de la crevette se développe plus vite et voyage moins loin. C’est la base de la nourriture de l’écosystème et ça force un changement d’habitat de ses prédateurs , fait-il remarquer.

Les deux chercheurs s’entendent pour dire que les recherches en biologie marine sont plus difficiles en raison des changements climatiques actuels.

Ça change beaucoup de choses dans notre approche , convient Nicolas Le Corre.

D’après les informations de La matinale N.-É. et T.-N.-L.