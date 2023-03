L’édifice historique Khyber en voie de retrouver son ancienne gloire à Halifax

La Turret Arts Space Society possède le bâtiment victorien de 135 ans sur la rue Barrington, connu sous le nom d'édifice Khyber.

La présidente de la société, Emily Davidson, affirme que l’annonce de financement de 200 000 $ d’Ottawa suscite beaucoup d’enthousiasme.

L'édifice Khyber de Halifax a été construit en 1888. Photo : Archives

L’espace d’art doit se rendre à la prochaine étape pour faire de notre grand rêve une réalité , a-t-elle déclaré.

Pour nous, il s’agit d’un effort concerté de planification et de conception et, jumelés aux fonds existants [de la Municipalité régionale d’Halifax], nous allons lancer le processus de réduction des matières dangereuses , a-t-elle poursuivi.

Plusieurs fonctions dans son histoire

Érigé en 1888 en tant qu’institut de l’Église d’Angleterre, l’édifice historique Khyber est devenu dans les années 1970 une boîte de nuit gérée par la Gay Alliance for Equality. Au début des années 1980, c’était une galerie d’art avant de devenir un lieu de musique dans les années 1990.

La municipalité a fermé le bâtiment en 2014 en raison de violations du code du bâtiment et de présence de matières dangereuses comme l’amiante. Elle a vendu l’immeuble en 2018 pour 1 $ à la 1588 Barrington Street Building Preservation Society, un organisme sans but lucratif fondé dans le seul but d’acheter et de réaménager l’immeuble.

La municipalité s’est également engagée à verser 250 000 $ au projet et Emily Davidson a dit espérer que le gouvernement provincial interviendra également.

Besoin de 3,5 milions $ pour rénover l'édifice

En 2019, la 1588 Barrington Street Building Preservation Society a déclaré avoir besoin d’un total de 3,5 millions $ pour rénover et moderniser l’édifice.

La société vise à offrir des espaces et des programmes aux artistes locaux et aux organismes sans but lucratif. On dit que les rénovations de l’édifice amélioreront également l’accessibilité.

Nous sommes très bien placés pour développer ce site. Mais nous savons que la crise du logement et le marché immobilier dans sa forme actuelle nuisent aux artistes de notre collectivité , a soutenu Mme Davidson.

C’est donc l’un des moteurs de ce projet. Comment pouvons-nous créer un centre des arts florissant qui protège certaines de ces conditions et qui mette vraiment le gagne-pain des artistes au premier plan?