Pablo Rodriguez préoccupé par les enjeux entourant la protection du caribou

Le lieutenant québécois est en tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à jeudi.

Lors de sa première journée de visite, mercredi, le ministre libéral a pu constater que l’enjeu entourant la protection de l’espèce menacée interpelle plusieurs décideurs de la région.

En fait, ça fait partie des discussions que j’ai eues aujourd’hui avec les gens de la chambre de commerce et une douzaine de décideurs économiques. Je suis très sensible à leurs arguments et nous n’avons pris aucune décision non plus. De ce que je comprends, M.Guilbeault, mon collègue, travaille et discute avec le gouvernement du Québec , a-t-il expliqué lors de l’émission Place publique.

Il a ajouté que c’est un sujet dont il parlera probablement avec la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, lorsqu’il la rencontrera jeudi matin.

Rappelons que le ministre fédéral de l’Environnement a poursuivi récemment des démarches pour s’assurer que le caribou forestier soit adéquatement protégé dans la province, alors que Québec doit déposer son nouveau plan de protection en juin.

Le syndicat Unifor, qui représente 2500 travailleurs du milieu forestier dans la région, calcule que les approvisionnements forestiers seraient réduits de 40 % à 50 % si Ottawa décidait de protéger unilatéralement l’espèce menacée.

Les GAFAM

Le ministre du Patrimoine a également été questionné sur le dossier des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) par la cheffe d’antenne du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mélanie Patry.

Rappelons que le géant de l’Internet, Google, a récemment bloqué l'accès au contenu d'actualités en ligne à moins de 4 % de ses utilisateurs canadiens en marge du projet de loi sur les nouvelles en ligne, également connu sous le nom de projet de loi C-18.

Ottawa aimerait que les géants du Web contribuent à financer le contenu journalistique au Canada. Photo : afp via getty images / JUSTIN TALLIS

Ce que Google a fait, c'est absolument inacceptable. Je pense que c'est une atteinte à notre démocratie. Le projet de loi que j'ai déposé en chambre est très simple. Ce que ça dit, c'est que vous avez à peu près 450 salles de nouvelles qui ont fermé au cours des dernières années. Donc notre démocratie n'est pas plus forte, mais plus faible. Tout l'argent va à Google, Facebook, moi, tout ce que je demande, c'est à ces compagnies-là de contribuer à la création de contenu de chez nous, du Québec, du Canada, parce que ça a une valeur, il faut qu'ils paient pour ça , dit-il.

Il a aussi abordé le cas des plateformes de diffusion en continu comme Netflix en lien avec son projet de loi C-11, qui modifierait la Loi sur la radiodiffusion.

On leur dit : "OK, tu viens chez nous, tu fais de l'argent, tant mieux pour toi, mais tu vas contribuer au contenu de chez nous, à la création de musique de chez nous, à la télévision de chez nous, au cinéma de chez nous." Donc on va chercher des redevances dans les poches de ces géants numériques , précise-t-il.

Deux annonces

Plus tôt en journée, le député libéral d’Honoré-Mercier avait annoncé un appui financier à deux institutions culturelles régionales, par l’entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

La somme de 303 312 $ a été octroyée au Centre d’expérimentation musicale, à Chicoutimi, pour appuyer sa quatrième phase de rénovations, alors que la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean a reçu 100 000 $ afin d’effectuer les travaux nécessaires pour installer une nouvelle exposition permanente à l’Odyssée des bâtisseurs, à Alma.

Jeudi, il participera à une visite à Jonquière de l’entreprise Mercier, qui se spécialise dans la fabrication de pièces de rechange, d’équipements et d’outillage industriel.

Avec les informations de Michel Gaudreau, Maxime Hébert-Lévesque et Pascal Girard