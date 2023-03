Des Sherbrookois prennent part à une marche de l’amitié au lac des Nations

Il s’agissait de la 19e mouture de l’événement. Le point de rencontre était au pavillon Armand-Nadeau au parc Jacques Cartier de Sherbrooke. On célèbre cette journée pour souligner l’amitié et la paix dans le monde , lance d’emblée Hélène Ouellet, coordonnatrice de l’événement.

Peu avant le début de la marche, à 18 h 30, Manon Couture, directrice générale du Service d’aide aux Néo-Canadiens et présidente d’honneur de l’événement, a pour sa part expliqué que cette marche était l’occasion de rapprocher Québécois et nouveaux arrivants. Même son de cloche du côté de la députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière, qui a elle aussi pris part à la marche.

Aux alentours de 19 h 00, une cinquantaine de participants ont fait le tour du lac des Nations, une chandelle à la main. Une occasion de se réunir avec amis et famille ou pour rencontrer de nouvelles personnes.

Gabrielle Trudel, 14 ans, et Shana Bisson, 15 ans, se sont déplacées pour marquer leurs neuf années d’amitié. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Nais

Gabrielle Trudel, 14 ans, et Shana Bisson, 15 ans, se sont déplacées pour marquer leurs neuf années d’amitié. Quand j’ai déménagé de Drummondville pour venir à Sherbrooke, je me suis tout de suite liée d’amitié avec Shana , raconte Gabrielle.

On s’est rencontrées à la piscine. On a commencé à jouer ensemble et ça fait 9 ans qu’on est amies , relate-t-elle, sa chandelle à la main. Moi, je considère Gabrielle comme ma propre famille , lance pour sa part Shana, timidement.

Le conseiller municipal du district du Lac-des-Nations, Raïs Kibonge, a lui aussi pris part à l’événement.