Une aide d’urgence pour les victimes de violence sexuelle et de violence conjugale

Une aide financière d’urgence sera maintenant disponible au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.

Cette aide de Québec vise à permettre aux victimes de quitter rapidement un milieu dangereux sans qu’elles aient à se préoccuper de leur situation financière.

La région devient la 9e au Québec où cette aide est accessible.

L’aide d’urgence va être administrée par deux organismes, soit SOS violence conjugale et Info-aide violence conjugale.

Les demandes devront être faites par les intervenants de maisons d’hébergement ou de centres d’aide aux victimes, question de simplifier le processus pour les victimes.

C’est de donner les moyens, ne serait-ce que prendre un transport pour se rendre dans un lieu sécuritaire, d'avoir un toit sur la tête. Ça pourrait être par exemple, comme une chambre d'hôtel en attendant d'avoir un un endroit plus permanent pour être en sécurité. C'est vraiment ce qu'on vise, que l'aspect financier ne soit pas un frein à ce qu'une personne victime de violence conjugale ou sexuelle quitte la situation qui est dangereuse pour elle ou pour ses enfants , a expliqué la coordonnatrice au soutien organisationnel et au développement du réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels, Karine Gagnon.

À pleine capacité

À la maison d’hébergement La Passerelle, à Alma, cette aide permettra par exemple d’héberger des femmes temporairement à l’hôtel, alors que l’organisme doit refuser depuis deux ans des femmes par manque de places, ce qui est du jamais-vu pour l’organisme en 35 ans.

À titre d’exemple, de septembre à janvier, l’organisme devait refuser une ou deux demandes par jour.

Je pense que c'est une aide qui peut qui peut éviter certains féminicides, à la limite aussi. Pour ce sentiment d'impuissance qu'on avait dans des situations où on n’avait pas de place, puis qu'on devait agir de manière urgente, oui, c'est très aidant. Mais éventuellement, il faut quand même aussi plus de places dans les maisons d'hébergement, plus de places pour des femmes qui vivent différentes formes de violence , a estimé la directrice générale de La Passerelle, Isabelle Harvey.

La crise du logement en cause

Toutefois, ce n’est pas toujours un manque de chambres dans les maisons d’hébergement qui est un frein, mais c’est parfois la difficulté à trouver un logement par la suite pour les femmes dans le contexte actuel de la crise du logement

C'est le fait que les dames demeurent chez nous de plus en plus longtemps en raison de la problématique de logement, donc il y a moins de roulement. Ça fait que souvent je me retrouve avec des femmes qui seraient prêtes à quitter [...] mais qui ne trouvent pas de logement , a-t-elle poursuivi.

Rappelons que selon les derniers chiffres publiés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le taux d'inoccupation des logements oscillait en octobre dernier autour de 1 % dans les principales villes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le taux atteignait même 0 % à Roberval.

D'après un reportage de Myriam Gauthier