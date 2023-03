Plaidoyer pour le privé en santé au Nouveau-Brunswick

La réponse c’est absolument oui, au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada , dit sans détour Bernard Lord.

Depuis 2016, Bernard Lord est le chef de direction à Medavie, un des plus grands fournisseurs privés de services médicaux d’urgence au Canada.

Une ambulance en 2018 au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Il aime à rappeler que le secteur privé joue déjà un grand rôle - environ 30% des prestations des soins de santé au pays - et qu’il faut s’éloigner de la façon idéologique de voir ce secteur. Lorsqu’on met les patients en premier, ensuite la façon dont les services sont livrés ça devient secondaire, ce qui est important c’est que les services soient disponibles, de qualité et livrés , croit-il.

Par le passé, le transfert de la gestion de services et de programmes à Medavie a déjà suscité de l’inquiétude au Nouveau-Brunswick. L’administration des services d’ambulance par l’entreprise a aussi été critiquée.

« Ça va prendre plusieurs solutions pour améliorer le système de santé et il y a une place pour le secteur privé. » — Une citation de Bernard Lord, chef de direction à Medavie

Au Nouveau-Brunswick, Medavie, à travers sa filiale Services de santé Medavie, gère tout le système d’ambulance de la province, les services de soins à domicile appelé Programme Extra-mural et plus récemment l’entreprise a signé avec la province un contrat pour aider les patients à avoir accès à un médecin de famille par le biais de son programme Lien Santé NB.

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, Martine Des Roches, vice-présidente aux soins de santé primaire Medavie, Dre Isabelle-Anne Girouard et Richard Losier, président de services de santé Medavie Nouveau-Brunswick lors de l'annonce du programme Lien Santé NB en octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

On peut avoir des soins de santé publique qui sont payés par le public, mais qui sont livrés par le secteur privé , dit-il.

Selon Bernard Lord, le système de santé au Canada performe moins bien que d’autres pays développés en raison de sa structure et de la centralisation des décisions.

C’est vraiment le temps au Canada de faire preuve d’innovations, et quand on parle d’innovation c'est pas seulement les nouvelles technologies et les nouveaux médicaments, mais il faut aussi innover de la façon dont on livre les soins de santé et la place qu’on est prêt à faire à des organismes comme le nôtre. On est une entreprise privée à but non lucratif.

Projets d’expansion

Medavie c’est aussi la filiale Croix Bleue, une compagnie d’assurance médicale qui compte plus d’un million de clients. De ceux-ci, les employés du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui, avec leurs personnes à charge, représentent 72 235 inscrites au régime de soins de santé.

Le siège social de Medavie est à Moncton au Nouveau-Brunswick, l’entreprise compte huit mille employés au Canada, dont trois milles dans la province. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

En 2022, l’entreprise a ouvert des cliniques physiques à travers le programme Lien santé NB à Moncton, Dieppe, Dalhousie, Woodstock et Fredericton. D’autres devraient voir le jour dans les autres régions au cours de l’année. Nous avons déjà eu cinq mille visites et c’est une façon d’enlever de la pression des réseaux de santé .

« Si on fait juste la même chose qu’on fait depuis longtemps et qu’on centralise tout ça dans les mains du gouvernement, les gouvernements n’arriveront pas seuls à offrir les soins qui sont nécessaires pour les Canadiens. » — Une citation de Bernard Lord, chef de direction à Medavie

Bernard Lord veut poursuivre la croissance de Medavie tant en Atlantique, qu’en Ontario et dans l’ouest du pays. Il dit être en pourparler avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et celui de l’Île-du-Prince-Édouard pour créer des partenariats avec ces provinces et prévoit acheter d’autres services d’ambulance dans l’ouest du pays.

L’exemple de l'Ontario

Bernard Lord voit d’un œil positif ce qui se passe en Ontario avec la réforme en santé du gouvernement de Doug Ford qui veut faire une plus grande place au secteur privé dans la prestation des soins. La province veut, entre autres, financer de milliers d’opérations de cataractes par le secteur privé.

« Je crois que c’est un bon exemple qui peut être fait au Nouveau-Brunswick. » — Une citation de Bernard Lord, chef de direction à Medavie

S’il y a des provinces qui veulent faire autrement tant mieux, il faut les encourager, c’est ça qui va amener de l’innovation , dit-il.

Le Nouveau-Brunswick commence à déléguer des chirurgies au secteur privé. En septembre, le réseau de santé Vitalité a créé un partenariat avec la clinique d’ophtalmologie Acadie-Bathurst pour réduire les listes de patients en attente d'une chirurgie de la cataracte. C’est une très bonne initiative , indique Bernard Lord.

Bernard Lord est aussi le président du conseil d'administration de la International Federation of Health Plans, un organisme dont le siège social est à Londres et qui vise à échanger sur les pratiques de prestations de soins à travers le monde. Photo : Gracieuseté de Medavie

Dans plusieurs pays, qu’on pense à la France, à l’Angleterre et autres, il y a des cliniques privées spécialisées pour des choses comme des cataractes, les genoux, les hanches, et ce qu’on retrouve c’est que les résultats sont meilleurs parce qu’ils sont spécialisés et ils [mettent l'accent] sur une chose , observe M. Lord.

Télé-Soins 811

Medavie aimerait aussi avoir dans son giron la prestation des services de Télé-Soins 811, qui fournit essentiellement des conseils sur la santé par téléphone 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Le Nouveau-Brunswick fait actuellement affaire avec une autre entreprise privée, la Corporation des Services d’assistance Sykes, dont le siège social est en Floride.

Nous on s’occupe du service de Télé-Soins dans d’autres provinces, en Nouvelle-Écosse et en partie aussi à l’Île-du-Prince-Édouard et nous sommes en pourparlers avec d’autres provinces dans l’Ouest. Alors ce qu’on aimerait de voir au Nouveau-Brunswick c’est de consolider le Télé-Soins avec l’Extra-mural, avec le 911, et d’offrir un meilleur service aux citoyens et aux patients quand ils appellent et pouvoir faire un meilleur triage.

Medavie, qui avait soumissionné à l’appel d’offres à l’époque, entend être à nouveau sur les rangs lorsque le contrat actuel viendra à échéance.

100 millions de plus en paiements et subventions publiques

Les paiements et subventions du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick à Medavie sont passés de 100 millions de dollars en 2016 à plus de 218 millions de dollars en 2022, selon les comptes publics de la province.

Ça s'explique, entre autres, en raison de l’addition du programme provincial Extra-Mural qui est venu s’ajouter au service d’ambulance dont était déjà responsable l’entreprise.

Une répartitrice du 9-1-1 au centre d'appels de Medavie devant son ordinateur. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Bernard Lord attribue aussi cette hausse à l’augmentation des volumes de patients. Il estime que le nombre d'appels à Ambulance NB a augmenté de 20 % depuis cinq ans.