Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean investit 150 000 $ pour contrer le gaspillage alimentaire

Les denrées périssables transformées seront ensuite dirigées vers les centres qui viennent en aide aux démunis des MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy. L’organisme reçoit un million de kilogrammes de denrées annuellement. Ce nouveau programme, selon le directeur, permettra d’éviter l’envoi de 100 000 kg au compostage par année.

Des caisses de bananes dans l'entrepôt de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean à Dolbeau-Mistassini. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Ce sont des aliments souvent en fin de vie. Donc, c’est de 24 heures à 48 heures. On va pouvoir utiliser ces aliments-là pour faire une première transformation, qui est simplement un découpage. Après ça, on va les blanchir, les surgeler, ensacher, et ensuite, on va les redistribuer en temps et lieu , explique le directeur général de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, Yanick Soumis.

Le directeur ajoute que l’objectif consiste à pérenniser les aliments afin d'éviter leur gaspillage. L’organisme souhaite également négocier avec les producteurs agricoles pour récupérer les légumes en surplus ou déclassés.

Une subvention de 200 000 $ du MAPAQ a notamment permis l'achat d'un lave-vaisselle, d'un réfrigérateur et d'un congélateur, qui seront installés plus tard. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

M. Soumis précise qu’à Saguenay, la façon de réduire le gaspillage sera évaluée une fois que l’entrepôt sera déménagé.

Pour l’instant, du côté de Saguenay, on est en train de regarder pour avoir une collaboration avec d’autres partenaires. Ça coûte cher d’équiper une cuisine de première transformation. On est donc en train de regarder ce qui se fait sur le territoire pour peut-être avoir un partenariat avec déjà le conditionnement qui se fait en place , dit-il.

Une subvention de 200 000 $ du MAPAQ a permis d'ouvrir un nouvel entrepôt à Dolbeau-Mistassini. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

La subvention de Recyc-Québec fait partie d’une stratégie québécoise qui totalise 3,6 M$ pour 15 projets.

D’après un reportage de Gilles Munger