Ottawa et la C.-B. concluent une entente de principe en santé de 27 milliards de dollars

De ce montant, 3,32 milliards de dollars serviront pour un nouvel accord bilatéral axé sur les priorités communes en matière de soins de santé. Cet investissement comprend également un versement immédiat de 273 millions de dollars par le biais du Transfert canadien en matière de santé (TCS) qui permettra de répondre aux besoins urgents.

Cette annonce signifie, selon David Eby, que la Colombie-Britannique est en mesure d'assurer un financement stable et sûr pour l'avenir .

« C'est un important pas en avant. » — Une citation de David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

Selon lui, l’investissement d’Ottawa permettra de mieux soutenir le système de soins de santé alors qu'un million de Britanno-Colombiens sont toujours sans médecin de famille.

« Vous et vos proches serez en mesure d'obtenir les soins dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. » — Une citation de David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

Améliorer les soins de santé

La province entend se servir des fonds, en plus de ceux annoncés mardi dans son budget, afin de continuer à renforcer et à améliorer les soins de santé.

Entre autres, Ottawa souligne que les priorités de la province sont d’offrir un meilleur accès aux soins de santé dans les zones rurales, aux soins à domicile, mais aussi aux services en matière de santé mentale, de consommation de substances et de traitement des dépendances.

Victoria prévoit également de construire et d'améliorer des hôpitaux, d'ouvrir des cliniques de soins urgents et primaires. Les améliorations comprennent aussi un système de santé plus moderne qui misera sur le partage électronique des dossiers médicaux des patients.

Pallier la pénurie de personnel qualifié

David Eby a aussi tenu à souligner que l’amélioration du système de soins de santé n’est pas uniquement une question de financement. Il s’agit également de pallier la pénurie de personnel qualifié en embauchant plus d'infirmières et d'infirmiers et en accélérant l’accueil de médecins et d'infirmières et d'infirmiers formés à l'étranger.

Il s'agit d'être plus efficace et de s'assurer que nous n'avons pas de personnes qui attendent sur la touche et qui pourraient faire le travail pour nous en ce moment dans nos communautés et dans nos hôpitaux , dit-il.

Dans le cadre du plan de santé concerté, Ottawa et Victoria indiquent collaborer afin de simplifier la reconnaissance des titres de compétences des professionnels de la santé formés à l'étranger et de favoriser la mobilité des principaux professionnels de la santé.

En faisant en sorte que ces médecins et ces infirmières formés à l'étranger ne restent pas sur la touche et soient intégrés à notre système de santé, nous obtiendrons de meilleurs résultats pour les Britanno-Colombiens , croit David Eby.

Nous avons absolument besoin de leurs compétences et de leur dévouement, car partout au Canada, les travailleurs de la santé ont été poussés à leurs limites , ajoute, M. Trudeau.

Un accord bilatéral à venir

Par voie de communiqué, le gouvernement fédéral a indiqué travailler désormais à l'élaboration d'un accord bilatéral basé sur un plan d'action initial de trois ans. Celui-ci répertoriera les cibles, les échéances et d'autres indicateurs liés aux priorités communes en matière de santé de chaque administration.