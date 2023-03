Pollution lumineuse des Serres Toundra : des impacts potentiels selon un avis faunique

La lumière émise par les Serres Toundra, à Saint-Félicien, pourrait bel et bien avoir un impact sur la faune et la flore du secteur. C'est ce qui ressort d'un avis faunique émis par la Direction de la gestion de la faune du Saguenay–Lac-Saint-Jean lors de l'étude de la troisième phase pour le compte du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

C'est ce que l'instigatrice du groupe Facebook Tous POUR la fin du halo lumineux des Serres Toundra a pu apprendre grâce à la Loi d'accès à l'information.

Les documents obtenus la semaine dernière par Caroline Lavoie confirment que l'éclairage des serres, principalement réservées à la culture de concombres, pourrait apporter des modifications dans l'écologie des espèces fauniques et floristiques du secteur.

Des perturbations étaient notamment craintes pour plusieurs espèces de chauve-souris, en voie de disparition ou en voie d’être déclarées menacées. Il y a aussi des impacts appréhendés sur l'écosystème de la rivière Ashuapmushuan qui se trouve à proximité ainsi que sur d'autres espèces fauniques des milieux humides et des ruisseaux aux alentours.

L’avis recommandait d'utiliser des toiles écrans dans les serres. Il statue également que le rayonnement de lumière est un contaminant au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Caroline Lavoie est satisfaite de voir ses appréhensions confirmées.

On le voit maintenant, on a la preuve écrite que le ministère de l'Environnement, et maintenant de la Faune puisqu’ils sont maintenant fusionnés, reconnaît, un, l'existence de la pollution lumineuse, deux, reconnaît les impacts sur la biodiversité et l'être humain, et trois, nomme aussi des mesures d'atténuation de la pollution lumineuse , a-t-elle mentionné en entrevue.

La phase 3 possède des panneaux opaques. Ces écrans noirs ne peuvent cependant être utilisés en ce moment en raison de l’incendie de novembre dernier.

Cet avis faunique avait été sollicité en 2021 par ce qui était alors le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Rappelons que lorsque le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a été scindé, les deux dernières responsabilités ont été transférées à ce qui est désormais le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

En plus d'y aller de plusieurs recommandations destinées au gestionnaire des serres, les fonctionnaires de la Faune avançaient qu'il serait pertinent d'instaurer un programme de suivi pour obtenir des données sur les effets de la lumière artificielle dans le secteur et éventuellement à l'échelle du Québec.

Il n’a pas été possible d’obtenir de détails de la part du MELCCFP mercredi sur le sort réservé à cet avis. Aucune réponse n’a été obtenue également du côté des Serres Toundra.

Envoyé aux MRC

Caroline Lavoie croit que le document aidera les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine à réglementer la pollution lumineuse. Elle leur a d’ailleurs fait parvenir le document en plus d’une lettre.

Je suis vraiment très contente. [...] J'ai transmis [le document] à tous les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine en croyant sincèrement que ce document-là va les aider dans le processus de réflexion dans le but d'adopter une réglementation sur la pollution lumineuse , a-t-elle poursuivi.

Un projet présenté en novembre dernier prévoit l’ajout de 60 hectares de production, d’ici sept à huit ans pour ajouter sept phases pour cultiver d’autres légumes que des concombres. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Du côté de la MRC du Domaine-du-Roy, il a été indiqué à Radio-Canada mercredi que les résultats de la consultation tenue sur Internet seront connus dans les prochains jours, ou semaines. Les résultats du chercheur Martin Aubé, qui a mené une étude sur la pollution lumineuse des Serres Toundra l’automne dernier, sont attendus prochainement. Une fois tous ces éléments en main, il sera alors possible d’élaborer un projet de règlement.

L'entreprise projette de construire sept autres phases, la plupart à Normandin, dans un projet évalué à plus d'un demi-milliard de dollars.

