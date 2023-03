1000 repas cuisinés par les étudiants du Cégep de Rimouski pour Moisson Rimouski-Neigette

Préparer 1000 repas en une journée, c’est le défi qu’ont relevé mercredi une vingtaine d’étudiants et cinq enseignants du programme Techniques de diététique du Cégep de Rimouski. Le tout pour une bonne cause, puisque les plats congelés seront remis à l'organisme d'aide alimentaire Moisson Rimouski-Neigette.

L’activité était organisée dans le cadre du programme Cuisines Solidaires – Édition Relève de La Tablée des Chefs. L'enseignante en diététique Marie-Audrey Lévesque explique d’ailleurs que l’organisme a fourni l’ensemble des ingrédients et du matériel nécessaires à la préparation des repas.

On a été approchés cette année, et on a décidé, l'équipe enseignante, de participer. On a proposé à nos étudiants l'activité et ils ont tous embarqué à 95 %, donc ils sont presque tous là , relate-t-elle.

Cet enthousiasme a réjoui la directrice générale de Moisson Rimouski-Neigette, Marie-Ève St-Pierre. C’est beau à voir, on les regarde aller, [les étudiants] sont motivés, ils travaillent fort, ils ont de l’énergie, ils sont impliqués , souligne-t-elle.

Les étudiants et leurs enseignants du programme Techniques de diététique ont cuisiné 1000 repas en une journée. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

L’activité tombait à point pour son organisme. Marie-Ève St-Pierre reconnaît que les dons sont au plus bas à cette période-ci de l'année. Elle explique que Moisson Rimouski-Neigette effectue 550 dépannages alimentaires par mois, avec une clientèle qui évolue.

On a beaucoup plus de clientèle étudiante, chose qu'on avait moins avant; des travailleurs à faible revenu aussi, quelque chose qu’on ne voyait pas beaucoup chez nous, mais maintenant qu’on voit de façon régulière; de jeunes familles monoparentales, c’est aussi le type de clientèle qu’on voyait, mais pas autant que ce qu’on voit actuellement , décrit la directrice générale de Moisson Rimouski-Neigette.

Rosalie Althot, étudiante en 3e année du programme Techniques de diététique Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

On voit quand même beaucoup autour de nous la précarité alimentaire, témoigne l’étudiante Rosalie Althot, qui a participé à l’activité. On voit beaucoup d’étudiants qui n’ont pas beaucoup d’argent pour manger, puis manger bien.

Une autre étudiante participante, Catherine Beaulieu, s'est dite fière de voir que son travail va permettre d'aider des gens de la région à se nourrir. Passer une journée sans manger, je trouve que ça n'a juste pas de sens. Donc pouvoir au moins aider les gens à avoir un peu plus de sécurité alimentaire, je trouve que c'est vraiment gratifiant , lance-t-elle.

Catherine Beaulieu, étudiante en 3e année du programme Techniques de diététique Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

En plus de faire une bonne action, l’activité a permis aux étudiants de mettre en application leurs enseignements. On est plusieurs équipes. Il y en a qui font du portionnement [sic], d’autres sont plus dans la cuisson, il y a aussi la vaisselle. On fait un peu de tout, on court partout , raconte Rosalie Althot.

L'objectif de La Tablée des Chefs cette année est de remettre aux banques alimentaires 150 000 repas préparés par plus de 700 participants partout au pays.

D’après le reportage de Marie-Christine Rioux