Les athlètes abitibiens entrent en scène aux Jeux du Canada

Après avoir remporté tous ses matchs de qualification en badminton, le Lasarrois Benoit Bordeleau a subi l'élimination en quart de finale mercredi, tant en simple qu'en double mixte, avec sa partenaire Catherine Plante-Gonthier.

Benoit Bordeleau, 21 ans, participera maintenant à la compétition par équipe mixte à compter de vendredi. L’équipe du Québec affrontera d’abord l’équipe de la Nouvelle-Écosse, puis celle de l’Ontario.

Le joueur de badminton lasarrois Benoit Bordeleau (à droite), lors d'un match de qualification en double mixte avec sa partenaire Catherine Plante-Gonthier. Photo : Loi Le Thai

Gauthier 5e aux qualifs, Ndiaye en demi-finale

De son côté, l'archer rouynorandien Justin Gauthier a pris le 5e rang lors des qualifications. La deuxième ronde sera disputée jeudi. L’athlète de 15 ans devait aussi prendre part aux qualifications du mixte par équipe aujourd’hui (mercredi). Il a remporté la médaille d’or aux Jeux du Québec, l’été dernier.

Pour sa part, le boxeur rouynorandien Gabriel Aly Ndiaye, après une victoire par décision unanime mardi à son premier combat, a battu l’Albertain Joey Bayliss par arrêt de l'arbitre en quart de finale mercredi soir. Il doit remonter dans le ring vendredi pour les demi-finales de sa catégorie, soit les 63,5 kilos.

Pard 7e au programme court

Quant à lui, le patineur artistique amossois Antony Pard est 7e après son programme court de mardi.

En majorité, ça s’est bien déroulé, sauf pour un saut et un spin, mais sinon, c’était bien. Je m’attendais à plus. Mais ce n’est pas le même niveau de pointage, ça me semble plus sévère parce que c’est une plus grosse compétition. Si j’avais réussi mon saut, j’aurais peut-être pu terminer une ou deux places plus haut , a raconté l’athlète de 15 ans.

Le patineur amossois Antony Pard, lors de son programme court, mardi. Photo : Larry Mathewson

Antony Pard sautera de nouveau sur la glace jeudi pour son programme libre. Il croit que s'il réussit son triple Salchow cette fois-ci, il pourra atteindre son objectif des Jeux avec un top 5.

C’est vraiment cool, c’est une belle expérience à vivre. Il y a vraiment une belle ambiance. On se promène sur le site entre les compétitions. Il y a d’autres sports, des boutiques. C’est la plus grosse compétition à laquelle j’ai participé , a signalé Antony Pard, qui compétitionne depuis l’âge de 5 ans.

(Avec la collaboration de Martin Guindon)