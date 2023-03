Déraillement en Ohio : le patron de Norfolk Southern témoignera devant le Congrès

Il sera notamment questionné jeudi prochain par le comité sénatorial sur l’environnement et les travaux publics sur les mesures prises par la compagnie pour éviter de nouveaux accidents de ce genre.

Le 3 février, le déraillement en Ohio avait provoqué un énorme incendie et l'évacuation de centaines de personnes. Le train transportait entre autres du chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène et très inflammable utilisé dans la fabrication du plastique.

Les autorités ferroviaires avaient procédé à des rejets contrôlés de chlorure de vinyle pour éviter une éventuelle explosion, ce qui avait libéré des fumées toxiques.

Selon le Bureau national de la sécurité des transports, qui enquête sur le déraillement, un problème de surchauffe est à l’origine de l’incident.

Un rapport préliminaire publié jeudi par le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis a signalé que l'équipage du train de marchandises de Norfolk Southern n'avait pas reçu beaucoup d'avertissements avant que des dizaines de wagons quittent les voies. En outre, rien n'indique que les membres de l'équipage aient commis une erreur.

Le 21 février, le gouvernement américain a ordonné à Norfolk Southern de nettoyer le sol et les ressources en eau contaminés et de rembourser l’Agence américaine de protection de l'environnement pour les services de nettoyage qui seront offerts aux habitants et aux commerces afin de les rassurer encore davantage .

Le sénateur démocrate de l’Ohio, Sherrod Brown, a affirmé mercredi qu’il cherche à obtenir un engagement de la part de M. Shaw pour rembourser les dépenses engendrées par les répercussions du déraillement sur le long terme.

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a, de son côté, affirmé plus tôt cette semaine que les Américains veulent savoir pourquoi Norfolk Southern a passé des années à faire du lobbyisme pour alléger les règlements censés empêcher ce genre d’accidents .

Lundi dernier, le président Joe Biden a notamment ordonné à des agences fédérales de faire du porte-à-porte à East Palestine pour rencontrer les familles touchées par le déraillement afin de voir ce dont elles ont besoin et les mettre en contact avec les ressources appropriées.

Le déraillement a rapidement pris une tournure politique aux États-Unis : les républicains présentent l'incident comme un échec moral de la part de l'administration Biden, alors que les démocrates soulignent les retours en arrière effectués par l'ancien président Donald Trump au cours de son mandat, qui ont affaibli les réglementations ferroviaires et environnementales.