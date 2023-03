205 appartements pour étudiants sur le marché locatif pour la rentrée

L’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) lance son projet de logement étudiant à but non lucratif à Québec, l’Ardoise. Dès septembre, les étudiants pourront louer ces logements abordables à partir de 606 $.

La majorité des appartements seront des studios semi-meublés avec un accès Internet. Il y aura aussi des unités proposant plusieurs chambres dans un même logement, a alors spécifié la directrice des affaires publiques de l’entreprise, Élise Tanguay.

Démarré en 2020 seulement, il est pour nous la preuve qu’on peut obtenir rapidement des résultats lorsqu’on innove et qu’on sort des sentiers battus, a affirmé Laurent Levesque, directeur général de l’UTILE dans un communiqué de presse. Grâce à la collaboration des pouvoirs publics et de partenaires de longue date comme le Fonds immobilier de solidarité FTQ, nous allons livrer dans les temps et en respectant les budgets un projet ambitieux ayant nécessité une très faible proportion de subventions gouvernementales.

L'immeuble se trouve sur le chemin Sainte-Foy, en face de l'entrée nord du campus de l'Université Laval.

Les logements sont principalement destinés à la population étudiante universitaire et une priorisation en fonction des besoins financiers des personnes candidates sera effectuée , explique-t-on.

L’été dernier, Ottawa avait annoncé un financement de près de 31 millions de dollars pour le projet l’Ardoise.

D’un montant total de 36 millions de dollars, le nouvel immeuble est aussi financé par le gouvernement du Québec à hauteur de 4,6 millions de dollars. La Ville de Québec consacre quant à elle 200 000 dollars au projet.

L’UTILE offre aussi des appartements à Montréal destiné aussi à une clientèle étudiante.

Un autre projet dans les cartons

Le premier projet à peine lancé, l’UTILE a des discussions avec plusieurs partenaires financiers et institutionnels pour un deuxième projet à Québec.