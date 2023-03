Le Dr John Cowell a dépensé plus de 1400 $ en frais de transport en une journée

Moins de deux semaines après avoir été nommé administrateur officiel de Services de santé Alberta (AHS) , le Dr John Cowell a dépensé plus de 1400 $ en frais de transport pour un voyage aller-retour de Calgary à Edmonton. Une dépense « parfaitement normale » ou « excessive »?

Les documents de dépenses d’ AHS, accessibles au public, révèlent qu'une facture de 1462,50 $ de la compagnie Nobnish Transport a été soumise pour la location d’une berline allongée à quatre places. La journée de cette location, le 29 novembre, le Dr Cowell devait notamment se rendre au discours du Trône ainsi qu’à une rencontre avec le ministre de la Santé, Jason Copping.

Demande de remboursement excessive

Pour Lorian Hardcastle, professeure agrégée à la Faculté de droit de l'Université de Calgary, cela envoie une mauvaise image. La demande de remboursement du Dr Cowell semble excessive , estime-t-elle.

Selon la professeur, cela montre une déconnexion avec les efforts pour réduire les dépenses et optimiser les ressources du système de santé. Chaque fois que nous examinons le système de santé, on se pose des questions sur les dépenses et les rapports qualité-prix ainsi que sur les endroits où nous devrions augmenter ou diminuer les dépenses , souligne-t-elle.

Lori Williams, politologue à l'Université Mount Royal de Calgary, croit que cela ne plaira pas aux Albertains, dont beaucoup ont des difficultés financières.

« Que quelqu'un qui a été chargé de gérer et de réparer le système de santé dépense inutilement de l'argent sur ce qui semble être un luxe est une chose très difficile à faire accepter. » — Une citation de Lori Williams, politologue à l'Université Mount Royal

Ça donne l'impression que le confort et la commodité des fonctionnaires du gouvernement sont plus importants qu'une gestion judicieuse de l'argent des contribuables. Ce n'est pas une image que l'on peut se permettre, surtout à l'approche d'une campagne électorale , fait-elle remarquer.

Cette dépense pourrait hanter le gouvernement conservateur uni, affirme-t-elle, ajoutant qu’un voyage en autobus ou même en avion peut s’avérer moins coûteux.

Parfaitement raisonnable et parfaitement normale

Pour Duane Bratt, professeur de sciences politiques à l’Université Mount Royal, cette dépense semble parfaitement raisonnable et parfaitement normale pour un cadre supérieur de ce niveau.

Si on décortique la somme, c'est environ 100 $ par heure , dit-il. Préférerions-nous que cette personne conduise elle-même plutôt que d’avoir un chauffeur? Particulièrement si elle va assister à plusieurs rencontres? Je ne vois pas de problème avec [cette dépense].

Selon lui, prendre l’avion aurait fait perdre plus de temps, considérant qu’il faut attendre à la sécurité, en plus des coûts supplémentaires comme les frais de taxi.

« Nous parlons ici d’un cadre important qui gère un système de santé de plusieurs milliards de dollars. Pourquoi ne disposerait-il pas d'une voiture et d'un chauffeur pour pouvoir travailler au lieu de conduire? Voulez-vous que des documents sûrs et confidentiels soient transportés dans un autobus ou dans un avion? » — Une citation de Duane Bratt, professeur de sciences politiques à l’Université Mount Royal

C'est une manière très efficace, surtout lorsque vous vous rendez à plusieurs réunions , affirme le politologue.

Dans une déclaration par courriel AHS a confirmé que le Dr Cowell s'est rendu à Edmonton pour assister à des réunions et au discours du Trône.

[Il] avait besoin d'un véhicule pour pouvoir travailler et prendre des appels de nature délicate tout en étant sur la route, et aussi pour éviter les frais d'une nuitée , indique Kerry Williamson, porte-parole d’ AHS .

Le coût du déplacement est équivalent ou inférieur à celui d’un billet d'avion, de l'hôtel, du stationnement et des frais de taxi. Les dépenses du Dr Cowell s'inscrivent dans le cadre de la politique de dépenses du gouvernement de l'Alberta, qui permet le remboursement des frais d'utilisation d'un véhicule tiers, comme une berline de luxe ou un taxi.

Lorian Hardcastle croit toutefois qu'il est impératif pour quelqu'un qui travaille à l'amélioration du système de soins de santé de montrer l'exemple .

Je pense qu'il y a cette obligation éthique d'être aussi soucieux du budget que possible, d'autant plus que le budget du système de santé est toujours un enjeu important , souligne-t-elle.

Avec les informations de Jennifer Lee