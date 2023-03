Un exercice sur les préjugés au Cégep de Trois-Rivières soulève des questionnements

Un exercice présenté par un enseignant du Cégep de Trois-Rivières et publié sans contexte sur les réseaux sociaux a suscité une vague d’indignation.

L’exercice consistait à se mettre dans la peau d’un animateur d’associer des mots tels que Autochtones, immigrants, étudiants et femmes avec des expressions telles que : sont lâches , toujours chialeux ou sont des terroristes .

La direction du Cégep de Trois-Rivières affirme que l’exercice a été présenté aux étudiants au début de cette semaine, à la suite de cinq heures de présentation sur des thèmes comme la liberté d’expression, les propos diffamatoires et les préjugés. Ils devaient faire les associations après avoir écouté des documentaires ainsi que des extraits diffusés à la radio.

Trois classes d’une trentaine d’étudiants d’un cours associé au domaine des sciences humaines ont eu cet exercice à faire. Il aurait déjà été présenté sous une forme ou une autre par l’enseignant à d’autres cohortes auparavant. Le Cégep n’a pas voulu préciser le titre du cours, afin de ne pas identifier l’enseignant.

Un exercice donné par un enseignant de Trois-Rivières et mis sur les réseaux sociaux de façon anonyme suscite des critiques. Photo : Twitter/Pirate Newz

Aucune plainte n’a été déposée auprès du Cégep de Trois-Rivières, que ce soit par des étudiants ou des membres du public.

Le Syndicat des professeurs et des professeures du Cégep de Trois-Rivières n’a pas souhaité commenter la situation.

L'exercice est approprié, selon le Cégep

La directrice des études et de la vie étudiante au Cégep de Trois-Rivières, Nathalie Cauchon, défend la méthode d’enseignement utilisée. L'objectif étant, et il est atteint, je dirais, d'amener les étudiants à réaliser [...] qu'ils sont entourés de préjugés dans leur environnement social et culturel.

« Ce qu’on constate c’est que ça a été fait et bien fait, selon ce qui est prévu dans le devis ministériel, selon ce qui est prévu comme compétences qui sont à faire acquérir à nos étudiants. » — Une citation de Nathalie Cauchon, directrice des études et de la vie étudiante au Cégep de Trois-Rivières

Nathalie Cauchon est directrice des études et de la vie étudiante au Cégep de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Ça s’est fait dans un climat très convivial, il y a eu plusieurs discussions préalables à l’exercice, donc pour les étudiants c'était vraiment dans un climat positif et constructif que les échanges ont été faits , affirme-t-elle.

Nathalie Cauchon précise qu’un retour sera fait en classe avec les étudiants pour s’assurer que tous ont bien compris l’objectif de l’exercice et afin de leur donner l’occasion de commenter la situation, au besoin.

Par ailleurs, dans la foulée des questionnements partout au pays au sujet de ce qui peut être dit ou non par un enseignant, le Cégep souhaite élaborer un document visant à mieux encadrer la liberté académique. Le processus est en cours et le guide devrait être en place à temps pour la prochaine année scolaire.

Des doutes soulevés

L’animateur d’une balado d’opinions, Mike Tremblay, se questionne sur la pertinence d’un tel exercice. Les jeunes d'aujourd'hui sont intelligents. Ils connaissent déjà les préjugés, [...] ils sont plus allumés que nous par rapport aux préjugés, ils sont plus respectueux et ils n'avaient pas nécessairement besoin de cet exemple-là pour comprendre l'étendue des préjugés , juge-t-il.

Le Trifluvien qui dit lutter contre la désinformation déplore aussi l’utilisation de l’expression radio-poubelle . Il soutient que de laisser entendre que tous les animateurs des radios visées par ce terme ont des préjugés est très mal avisé.