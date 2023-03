Des locataires laissés sans chauffage pendant deux mois

Pendant des semaines, ils ont essayé de contacter leur propriétaire, mais ne sont jamais parvenus à le joindre.

En désespoir de cause, deux de ces locataires, Gail Rafuse et Claude Michaud, se sont adressé une station de télévision locale et le couple a réussi à capter l’attention des élus et du gouvernement provincial.

On a eu la chance de parler aujourd'hui avec Service Nouveau-Brunswick et le [ministère du] Développement social , a déclaré le maire d’Edmundston, Éric Marquis, à Radio-Canada mercredi. Service Nouveau-Brunswick ont été saisis du dossier, puis ont assuré que le chauffage est remis en fonction .

« On a de la misère à bouger »

Gail Rafuse et Claude Michaud ont passé de durs moments.

On ne peut pas vivre dans une maison frette comme ça. On a toujours de la misère à bouger, surtout le matin, dit M. Michaud.

« C'est que moi, je me suis cassé une hanche. Et puis la jambe est après virée noire. Le docteur pense que c'est le froid. » — Une citation de Gail Rafuse

Gail Rafuse et Claude Michaud, d'Edmundston, ont été privés de chauffage pendant deux mois. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

On se chauffait avec des chaufferettes d'appoint. On a pu venir à bout de se chauffer tranquillement, mais c'est pas évident quand qu'il fait -50, -47 , a-t-il expliqué. C'est pas trop drôle non plus.

La province a appelé une entreprise de chauffage. Ils sont venus livrer l'huile tantôt. Puis là, on commence à avoir un petit peu de chaleur , a confirmé Claude Michaud, mercredi.

Après toutes ces péripéties, Gail Rafuse, Claude Michaud et leurs voisins se préparent à la prochaine épreuve. Ils vont devoir déménager dans quelques mois, car l’immeuble sera démoli.

D’après le reportage de Mathilde Pineault