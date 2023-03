Un petit avion et deux passagers manquent à l’appel dans le Nord de l’Ontario

Les équipes de recherche et de sauvetage sont à la recherche d'un avion de modèle Cessna avec deux personnes à bord qui a disparu dans une région éloignée du Nord-Ouest de l'Ontario le mardi 28 février.

Selon le major Trevor Reid, porte-parole du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage (CCCOS) de Trenton, un avion Cessna 208 Caravan voyageait de Nakina à Fort Hope, dans le nord-ouest de l'Ontario, mais n'est jamais arrivé à sa destination.

Après environ une heure, ses propriétaires ont contacté le CCCOS de Trenton , a indiqué M. Reid.

Plusieurs appareils de recherche et de sauvetage militaires et policiers, dont un C-130 Hercules et un hélicoptère de la Police provinciale de l'Ontario, ont été déployés pour effectuer des recherches le long de la route de l'avion.

Il s'agit d'une zone boisée, avec des lacs, de la neige au sol, ainsi que des collines et des vallées , affirme M. Reid.

Cela représente donc un défi, c'est certain , ajoute-t-il.

M. Reid indique que la neige légère et les conditions nuageuses de mardi ont entravé les efforts de recherche, mais que le temps s'est amélioré mercredi.

Il indique que les recherches se poursuivent avec plusieurs avions, des observateurs visuels et de l’équipement pour détecter l'émetteur du Cessna.

M. Reid dit qu'il n'était pas encore en mesure d'identifier les deux personnes à bord de l'avion ni le propriétaire de celui-ci.

Avec les informations de Kate Rutherford de CBC.