La fin d’un cauchemar pour un ménage de Gatineau

Ça va bien mieux. Au mois de septembre, je prenais des médicaments pour une dépression et maintenant, je n’en prends plus. Ça va bien. Je ne vis plus au jour le jour , déclare Mme Sauvé.

La dernière fois qu’elle a rencontré Radio-Canada, c’était au début du mois de septembre 2022, dans un hôtel de Gatineau. Son propriétaire avait repris son appartement, et deux mois plus tard, elle n’en avait toujours pas trouvé pour y loger son ménage. Alors qu’elle était déjà au bout du rouleau et enceinte, son calvaire allait se poursuivre jusqu’en 2023.

Car malgré toutes ses démarches, cela lui prendra quatre mois de plus pour enfin trouver un chez-soi bien à elle. Quatre mois en valises, à se déplacer au gré des disponibilités des motels, et au gré d’un portefeuille qui se vidait d’autant plus.

« On se levait le matin, on cherchait des places. C'était ça notre journée. On visitait, on revenait. On a cherché à Hull, Gatineau, Buckingham… » — Une citation de Amélie Sauvé

Pendant les trois premiers mois, elle reçoit une aide financière des Œuvres Isidore Ostiguy pour payer la chambre d’hôtel. Une aide qui a cependant pris fin, si bien qu’elle et son conjoint Gilbert devaient dorénavant assumer seuls les frais d’hébergement, entre 90 et 150 $ par jour, en plus des frais d’entreposage de ses biens.

Fallait que je débourse quasiment 700 dollars [d’entreposage] par mois. J'étais à l'école, mon conjoint avait un peu d'argent qui entrait , raconte-t-elle.

À travers ces épreuves, Amélie étudiait. Elle souhaite devenir infirmière auxiliaire.

C'était dur, surtout à l'école. Vu que j'étais au motel, je faisais pas mal de cours en ligne , relate-t-elle.

Elle doit donner naissance à son enfant dans les prochains jours. Sa chambre est déjà prête dans ce petit appartement d’un quartier familial de Gatineau. Un logement qu’elle a fini par trouver le 5 janvier dernier, par elle-même.

On n’avait pas un bon crédit, mais on a été honnête avec la propriétaire, on lui a dit et elle nous a loué pareil , insiste Mme Sauvé.

Son objectif est de reprendre ses études dès la fin de son congé parental.

200 familles dans la même situation

Le conseiller municipal du district du Versant, Daniel Champagne, s’est saisi du dossier d’Amélie Sauvé dès qu’il a appris sa situation. Il voulait comprendre.

Il y a actuellement 200 personnes à Gatineau dans la situation de Mme Sauvé , s’indigne-t-il.

J’ai gardé contact avec elle pour être capable de mieux comprendre ce qu’elle vivait. C’est grâce à sa rigueur qu’elle a réussi à se trouver un logement , insiste le conseiller.

L’élu a joué un rôle de facilitateur auprès des organismes, dit Mme Sauvé.

Daniel, il a vraiment été là, je lui parlais souvent quand ça n’allait pas avec les organismes. Je suis bien contente de l’avoir trouvé sur mon chemin.

Moi, je n’accepterais jamais qu’on mette une famille dans la rue. Elle aurait pu se retrouver en situation d’itinérance , lance M. Champagne, visiblement émotif. Pour chaque histoire qui se termine bien, il y en a d’autres qui se terminent mal.

Daniel Champagne, conseiller municipal du district du Versant (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il souhaite qu’Amélie Sauvé demeure un point de repère pour ceux qui se trouvent dans cette situation.

J’espère que son histoire va devenir une référence , conclut-il.

Revenir de loin

Lorsqu’elle regarde le reportage à son sujet réalisé en septembre dernier, Amélie Sauvé et son conjoint ont du mal à contenir leurs larmes.

Dans ces images-là, je suis en mode survie. Je réalise ce qu’on a vécu.

Quant à ceux qui sont encore dans cette situation, elle leur conseille de ne pas perdre espoir.

Dans le fond, je ne pensais pas passer au travers, me trouver une place.

Que veut-elle envoyer comme message à ceux qui se retrouvent dans cette situation?