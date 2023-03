Le CISSS de la Gaspésie et le SIIIEQ collaborent pour des conditions « gagnantes »

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie souhaite devenir une organisation dite « apprenante ».

En collaboration avec le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec (SIIIEQ), le CISSS compte déployer graduellement, au cours des prochains mois, un projet qui met de l’avant une culture organisationnelle apprenante .

Ça veut dire qu’on va être à l’écoute de nos employés, travailler avec eux, avec leurs compétences actuelles, sur des problématiques et c’est aussi de créer un environnement de travail, des conditions de travail gagnantes pour qu’on puisse échanger et travailler ensemble , explique le président-directeur général du CISSS de la Gaspésie, Martin Pelletier.

Le PDG du CISSS de la Gaspésie, Martin-Pelletier, est entré en poste au mois de mai 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Manuel-Soares

En d’autres mots, ce projet vise à implanter un partenariat entre les travailleurs sur le terrain et les différentes gestions.

C’est justement pour que les travailleurs sur le terrain aient leur mot à dire sur leurs conditions de travail ou sur la façon dont les soins sont orchestrés, parce qu’au final, les experts du terrain ce sont les infirmières, les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes , indique le président du SIIIEQ , Pier-Luc Bujold.

Les trois axes principaux de l’organisation du travail du CISSS apprenant L’optimisation du parcours d’apprentissage des employés avec peu d’expérience ;

L’implantation d’un travail de « co-gestion » entre les employés et les gestionnaires ;

Le maintien de la qualité de travail au sein des différentes unités de soins. Source : CISSS de la Gaspésie

Selon le président-directeur général du CISSS , le pont créé entre les gestionnaires, le syndicat et les employés grâce à ce projet favorisera la communication et la rétroaction, tout en préconisant le transfert des connaissances dans le but d’optimiser l’apprentissage.

Favoriser la rétention du personnel

Martin Pelletier affirme que cette méthode de l’organisation apprenante permettra une meilleure rétention de la main-d’œuvre qui s’avère difficile dans les dernières années, selon lui.

Le pari qu’on fait c’est vraiment que l’employé sente qu’il est important et qu’il fait une différence dans l’organisation, ce qui occasionne une meilleure qualité de vie au travail donc un maintien et une attraction des ressources humaines, parce qu’on va créer un milieu dynamique , précise M. Pelletier.

C’est indéniable que ça favorise la rétention et d’ailleurs il a plusieurs entreprises qui utilisent ce principe de l’organisation apprenante dans le mode de gestion et ça a fait ses preuves , ajoute Pier-Luc Bujold.

Le président du SIIIEQ, Pier-Luc Bujold (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le président du SIIIEQ salue l’ouverture de collaboration de la part du CISSS pour gérer l’attraction et la rétention du personnel.

Il y a une très bonne collaboration avec le PDG actuellement, mais on veut que cette collaboration transcende au niveau de toutes les directions du CISSS de la Gaspésie et que nos membres sur le terrain se rendent compte que cette collaboration-là se matérialise aussi sur le terrain, dit M. Bujold. C’est un très grand défi, mais je pense qu’on est à même de relever conjointement ce défi-là.

« Collaborer est une philosophie de gestion et c’est clair qu’on se trouve en plein dedans actuellement. » — Une citation de Pier-Luc Bujold, président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec