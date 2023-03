Un don de 75 M$ à Trillium Health Partners pour un nouvel hôpital à Mississauga

Une entreprise immobilière de Mississauga a promis un don de 75 millions de dollars à Trillium Health Partners afin de construire l’un des plus grands hôpitaux du pays.

Lors d’un événement mardi, le réseau hospitalier a annoncé l'engagement d’Orlando Corporation, un promoteur immobilier privé, en le qualifiant de plus gros don d’une même corporation pour un hôpital dans l’histoire canadienne .

L’entreprise dit qu’elle égalera chaque dollar donné par le public à Trillium Health Partners à hauteur de 75 millions de dollars sur les 10 prochaines années.

Nous faisons un don historique à Trillium Health Partners en l'honneur de nos employés et de leurs familles et au bénéfice de toutes les familles de notre communauté , a déclaré le président de la compagnie Blair Wolk.

Nous sommes ravis de soutenir la croissance de l’hôpital et d’investir dans la recherche de pointe pour créer un système de santé plus efficace et accessible, entre autres pour la santé mentale. De cette façon, toutes les familles de l’ouest de la grande région de Toronto pourront accéder à des soins.

Le réseau de Trillium Health Partners comprend l’Hôpital Credit Valley, l'Hôpital de Mississauga et le Centre de santé Queensway.

Trillium indique que 50 millions de dollars iront à la construction de l’Hôpital Peter Gilgan de Mississauga, qui a été annoncé le mois dernier. Il devrait être le plus grand hôpital du pays, avec 950 lits, et fournir des services à plus de patients que n’importe quel autre centre au pays, selon le réseau.

Les 10 millions restants devraient être utilisés pour la création d’une unité de soins en santé mentale sur deux étages. Quinze millions de dollars iront au soutien de l’institut de recherche et développement Trillium for Better Health.

Ce cadeau inspirant va doubler les effets des dons dans notre communauté, et accroître le soutien alloué à l’hôpital pour accomplir encore plus de choses , indique la présidente de Trillium Health Partners, Caroline Riseboro.

L’hôpital explique qu’il fait face à une plus grande demande pour ses services, notamment en santé mentale.